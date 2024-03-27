Эксперт назвал главную особенность российской ракеты "Циркон"
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперт назвал главную особенность российской ракеты "Циркон"

ракета Циркон
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Источник:  Эспрессо

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский обращает внимание на то, что российская ракета "Циркон" почти полностью состоит из иностранных элементов.

Ракета "Циркон" крайне опасна для украинцев

По словам специалиста, по состоянию на сегодняшний день нашей стране очень необходима система THAAD, которая способна сбивать такие баллистические цели на высоте более 100 км над землей.

Анатолий Храпчинский также добавил, что после новой атаки РФ Украина смогла получить большой фрагмент российской ракеты "Циркон", а это позволит провести более тщательные исследования, подтвердив или опровергнув тактико-технические характеристики, заявленные Москвой.

"Циркон" — это баллистическая ракета, которую россияне могут запускать из Крыма. Поэтому время подлета очень короткое, и нужно соблюдать все меры безопасности. Россия начала активно использовать такие остатки сверхважного оружия от отчаяния, потому что у них нет побед на линии фронта, — считает эксперт.

В чем заключается новая тактика РФ

Как считает Анатолий Храпчинский, российские захватчики решили поменять тактику обстрелов Украины.

Сейчас они пытаются сделать все возможное, чтобы нанести Украине максимальный ущерб.

Специалист считает, что только таким образом можно объяснить использование достаточно уникалых ракет.

Следует отметить, что ракета “Циркон” почти полностью состоит из иностранных элементов. Не уверен, что РФ может производить ее в большом количестве или на промышленном уровне. Нужно усиливать ПВО, усиливать противодействие баллистике. Последний массированный удар показывает, что количество баллистических ракет со стороны агрессора увеличивается. Нам желательно получить усиленные системы Patriot, — отметил специалист.

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