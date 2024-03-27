Авиаэксперт Анатолий Храпчинский обращает внимание на то, что российская ракета "Циркон" почти полностью состоит из иностранных элементов.

Ракета "Циркон" крайне опасна для украинцев

По словам специалиста, по состоянию на сегодняшний день нашей стране очень необходима система THAAD, которая способна сбивать такие баллистические цели на высоте более 100 км над землей.

Анатолий Храпчинский также добавил, что после новой атаки РФ Украина смогла получить большой фрагмент российской ракеты "Циркон", а это позволит провести более тщательные исследования, подтвердив или опровергнув тактико-технические характеристики, заявленные Москвой.

"Циркон" — это баллистическая ракета, которую россияне могут запускать из Крыма. Поэтому время подлета очень короткое, и нужно соблюдать все меры безопасности. Россия начала активно использовать такие остатки сверхважного оружия от отчаяния, потому что у них нет побед на линии фронта, — считает эксперт. Поделиться

В чем заключается новая тактика РФ

Как считает Анатолий Храпчинский, российские захватчики решили поменять тактику обстрелов Украины.

Сейчас они пытаются сделать все возможное, чтобы нанести Украине максимальный ущерб.

Специалист считает, что только таким образом можно объяснить использование достаточно уникалых ракет.