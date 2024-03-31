Буданов розкрив мету атак армії РФ по Україні "Цирконами"
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов розкрив мету атак армії РФ по Україні "Цирконами"

Кирило Буданов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами глави Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, атакуючи Україну ракетами “Циркон” злочинна армія РФ намагається пробити українські системи ППО. 

Що Буданов каже про атаки армії РФ по Україні “Цирконами”

Буданов спростував твердження, що пусками “Цирконів” військові злочинці армії РФ намагаються залякати українців.

Це, м'яко кажучи, некоректне висловлювання. Так, щоб більш дипломатично це сказати. Ракета "Циркон" насамперед — це протикорабельна ракета, це треба пам'ятати. Вона насправді має досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи "Циркони", РФ сподівається, що вона зможе пробити нашу систему ППО — ось і вся логіка. Нічого іншого там немає, — пояснює Буданов.

Буданов про стан авіації РФ

Глава ГУР підкреслив, що наразі авіація РФ перебуває у жалюгідному стані.

Все, що росіяни роблять, це — виключно підтримують їхній стан для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети. Щодо Ту-95, всі ж бачать, вся їхня діяльність — це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід, — підкреслив Буданов.

Він зазначив, що вже тривалий час ніхто не фіксував використання Росією літаків Ту-160.

Літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22, причому, приблизно, раз на тиждень, не більше. Проблеми великі є в них. Вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації, — зауважив Буданов. — А стосовно років авіації. Так а яка у нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання, — підкреслив глава ГУР.

Він також нагадав, що ракети запускають виключно Ту-95. За словами Буданова, Ту-160 для цього не використовують, бережуть їх ресурс.

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