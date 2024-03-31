За словами глави Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, атакуючи Україну ракетами “Циркон” злочинна армія РФ намагається пробити українські системи ППО.
Що Буданов каже про атаки армії РФ по Україні “Цирконами”
Буданов спростував твердження, що пусками “Цирконів” військові злочинці армії РФ намагаються залякати українців.
Буданов про стан авіації РФ
Глава ГУР підкреслив, що наразі авіація РФ перебуває у жалюгідному стані.
Він зазначив, що вже тривалий час ніхто не фіксував використання Росією літаків Ту-160.
Він також нагадав, що ракети запускають виключно Ту-95. За словами Буданова, Ту-160 для цього не використовують, бережуть їх ресурс.
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