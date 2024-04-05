У ГУР відреагували на заяву Придністров'я про атаку БпЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР відреагували на заяву Придністров'я про атаку БпЛА

Андрій Юсов
Джерело:  Суспільне

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, що заява невизнаного Придністров'я про атаку БпЛА по військовій частині є провокацією із метою дестабілізації ситуації. 

Що у ГУР кажуть про атаку дрона на військову частину у ПМР

Юсов наголосив, що Україна точно не причетна до цієї атаки і не стане витрачати дорогоцінні дрони на влаштування подібних провокацій.

В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем, — пояснює представник ГУР.

Що кажуть у Молдові

Як зазначають журналісти видання NewsMaker, представники Бюро реінтеграції Молдови назвали заяви невизнаного Придністров’я щодо атаки дрона по військовій частині черговою провокацією, спрямованою на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону.

Як уже йшлося раніше, у регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону, — підкреслили у відомстві.

Там також зазначили, що з'ясуванням обставин і розслідуванням даного інциденту можуть займатися тільки уповноважені законом правоохоронні органи, які, однак, не мають доступу до цієї зони.

Що відомо про заяви ПМР про атаку дрона по військовій частині

У так званому “Міністерстві державної безпеки” невизнаного Придністров'я заявили про атаку дрона по військовій частині. 

У преслужбі так званого “Міністерства безпеки” ПМР зазначили, о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі.

Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу, — заявили у так званому “Мінбезпеки” ПМР.

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