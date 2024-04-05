У ГУР відреагували на заяву Придністров'я про атаку БпЛА

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, що заява невизнаного Придністров'я про атаку БпЛА по військовій частині є провокацією із метою дестабілізації ситуації.
Що у ГУР кажуть про атаку дрона на військову частину у ПМР
Юсов наголосив, що Україна точно не причетна до цієї атаки і не стане витрачати дорогоцінні дрони на влаштування подібних провокацій.
Що кажуть у Молдові
Як зазначають журналісти видання NewsMaker, представники Бюро реінтеграції Молдови назвали заяви невизнаного Придністров’я щодо атаки дрона по військовій частині черговою провокацією, спрямованою на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону.
Там також зазначили, що з'ясуванням обставин і розслідуванням даного інциденту можуть займатися тільки уповноважені законом правоохоронні органи, які, однак, не мають доступу до цієї зони.
Що відомо про заяви ПМР про атаку дрона по військовій частині
У так званому “Міністерстві державної безпеки” невизнаного Придністров'я заявили про атаку дрона по військовій частині.
У преслужбі так званого “Міністерства безпеки” ПМР зазначили, о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі.
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