По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, заявление непризнанного Приднестровья об атаке БпЛА по воинской части является провокацией с целью дестабилизации ситуации.

Что в ГУР говорят об атаке дрона на воинскую часть в ПМР

Юсов подчеркнул, что Украина точно не причастна к этой атаке и не станет тратить драгоценные дроны на устроение подобных провокаций.

В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем, — объясняет представитель ГУР. Поделиться

Что говорят в Молдове

Как отмечают журналисты издания NewsMaker, представители Бюро реинтеграции Молдовы назвали заявления непризнанного Приднестровья по поводу атаки дрона по воинской части очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону.

Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону, подчеркнули в ведомстве. Поделиться

Там также отметили, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы, однако не имеющие доступа к этой зоне.

Что известно о заявлениях ПМР об атаке дрона по воинской части

В так называемом "Министерстве государственной безопасности" непризнанного Приднестровья заявили об атаке дрона по воинской части.

В преслужбе так называемого "Министерства безопасности" ПМР отметили, в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе.