По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, заявление непризнанного Приднестровья об атаке БпЛА по воинской части является провокацией с целью дестабилизации ситуации.
Что в ГУР говорят об атаке дрона на воинскую часть в ПМР
Юсов подчеркнул, что Украина точно не причастна к этой атаке и не станет тратить драгоценные дроны на устроение подобных провокаций.
Что говорят в Молдове
Как отмечают журналисты издания NewsMaker, представители Бюро реинтеграции Молдовы назвали заявления непризнанного Приднестровья по поводу атаки дрона по воинской части очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону.
Там также отметили, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы, однако не имеющие доступа к этой зоне.
Что известно о заявлениях ПМР об атаке дрона по воинской части
В так называемом "Министерстве государственной безопасности" непризнанного Приднестровья заявили об атаке дрона по воинской части.
В преслужбе так называемого "Министерства безопасности" ПМР отметили, в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе.
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