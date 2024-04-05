В ГУР отреагировали на заявление Приднестровья об атаке БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР отреагировали на заявление Приднестровья об атаке БпЛА

Андрей Юсов
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Источник:  Суспільне

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, заявление непризнанного Приднестровья об атаке БпЛА по воинской части является провокацией с целью дестабилизации ситуации.

Что в ГУР говорят об атаке дрона на воинскую часть в ПМР

Юсов подчеркнул, что Украина точно не причастна к этой атаке и не станет тратить драгоценные дроны на устроение подобных провокаций.

В целом, можно сказать, что есть силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации в регионе, под предлогом якобы подготовки ПМР к атаке на Одессу. Они сеют панику и организуют провокации, но ситуация отслеживается и находится под контролем, — объясняет представитель ГУР.

Что говорят в Молдове

Как отмечают журналисты издания NewsMaker, представители Бюро реинтеграции Молдовы назвали заявления непризнанного Приднестровья по поводу атаки дрона по воинской части очередной провокацией, направленной на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону.

Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону, подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы, однако не имеющие доступа к этой зоне.

Что известно о заявлениях ПМР об атаке дрона по воинской части

В так называемом "Министерстве государственной безопасности" непризнанного Приднестровья заявили об атаке дрона по воинской части. 

В преслужбе так называемого "Министерства безопасности" ПМР отметили, в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе.

Целью была радиолокационная станция, которой были причинены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, — заявили в так называемом Минбезопасности ПМР.

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