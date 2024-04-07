Как удалось узнать украинским журналистам от своих инсайдеров в ГУР, 5 апреля беспилотники Главного управления разведки смогли повредить семь вражеских самолетов на аэродроме в российском Ейске.

Атака ГУР на аэродром в Ейске. Что известно

Анонимные источники в украинской разведке поделились со СМИ уточненными данными касательно ударов дронов ГУР по военному аэродрому в российском Ейске.

По словам инсайдеров, 5 апреля аэродром атаковали украинские БПЛА.

В результате атаки поражены с разными степенями повреждения семь российских самолетов. Из них четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЕ-200, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что украинским разведчикам удалось успешно уничтожить дизельную подстанцию аэропорта.

Следует обратить внимание на то, что охрана аэродрома осуществлялась силами 726 учебного центра 51 дивизии ПВО РФ.

Для отражения атаки был использован зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стрелковое оружие. Впрочем, пяти украинским "птицам" удалось прорвать плотную оборону и преодолеть попытки подавления средствами РЭБ. Поделиться

Масштабная атака Украины на российские аэродромы

Утром 5 апреля прошла новая совместная спецоперация украинских разведчиков и бойцов ВСУ.

Под удары дронов попали три военных аэродрома на территории России.

Сразу после атаки поступила информация о том, что в Ейске были полностью уничтожены два Су-25 и погибли 4 военнослужащих вражеской армии.

Однако впоследствии эти данные были обновлены.