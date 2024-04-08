В Смоленской области обрушился Панинский мост, формировавший главный транспортный коридор между Россией и Беларусью.
Что известно об обвале моста под Смоленском
По информации российских СМИ, в результате обрушения моста пострадали по меньшей мере три человека.
Отмечается, что пострадавшие находились в легковом автомобиле и грузовике, которые находились на мосту в момент обрушения.
Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате обрушения Панинского моста погибла женщина.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до шести человек.
В результате обвала моста повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов остановлено. О причинах инцидента пока не сообщают
Что известно о других инцидентах на территории России
В Калининградской области вспыхнул масштабный пожар на ракетном корабле преступной армии РФ Серпухов.
Пожар на корабле произошел 7 апреля.
Подчеркивается, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся пятым кораблем из этой серии.
По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда он находился на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.
Между тем представители Главного управления разведки Минобороны отмечают, что пожар на ракетном корабле Серпухов произошел в результате проведенной ими успешной спецоперации.
В разведке было уточнено, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.
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