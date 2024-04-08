В Смоленской области обрушился мост. Заблокирован ключевой транспортный коридор с Беларусью
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Смоленской области обрушился мост. Заблокирован ключевой транспортный коридор с Беларусью

Обвал моста под Смоленском
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Источник:  online.ua

В Смоленской области обрушился Панинский мост, формировавший главный транспортный коридор между Россией и Беларусью.

Что известно об обвале моста под Смоленском

По информации российских СМИ, в результате обрушения моста пострадали по меньшей мере три человека.

Отмечается, что пострадавшие находились в легковом автомобиле и грузовике, которые находились на мосту в момент обрушения.

Мост проходил над железнодорожными путями Москва-Минск — главный транспортный коридор между РБ и РФ заблокирован, — говорится в сообщении издания NEXTA Live.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в результате обрушения Панинского моста погибла женщина.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до шести человек.

В результате обвала моста повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов остановлено. О причинах инцидента пока не сообщают

Что известно о других инцидентах на территории России

В Калининградской области вспыхнул масштабный пожар на ракетном корабле преступной армии РФ Серпухов.

Пожар на корабле произошел 7 апреля.

Подчеркивается, что это малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", являющийся пятым кораблем из этой серии.

По предварительным данным, пожар на судне произошел, когда он находился на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области России. Причины возгорания "Серпухова" пока не разглашаются.

Между тем представители Главного управления разведки Минобороны отмечают, что пожар на ракетном корабле Серпухов произошел в результате проведенной ими успешной спецоперации.

В разведке было уточнено, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени, — подчеркнули в ГУР.

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