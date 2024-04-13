У Росії паводок дістався міста Курган, де розташований єдиний в країні завод з виробництва БМП.

Що відомо про затоплення міста Курган з єдиним в Росії заводом з виробництва БМП

За інформацією російських ЗМІ, вода прибуває до міста із шаленою швидкістю.

Губернатор Курганської області заявив, що паводок наближається до села Бараба, що за 30 кілометрів від Кургана.

Якщо ви всі не виїдете заздалегідь, то відсидітися на горищі та даху може не вийти, — попередив Шумков. Поширити

Він також заявив, що ресурси місцевої влади дуже обмежені.

Вдень пропагандисти з посиланням на губернатора писали, що великій воді залишається 50 кілометрів до Кургану.

За словами Шумкова, вона рухається зі швидкістю 15 — 20 км на добу. У місті лунають сирени.

За прогнозами російського МНС, води у річці Тобол стане в 4 більше. З кожним днем ​​рівень буде підійматися на 30 — 80 сантиметрів.

У суботу, 13 квітня, рівень води у цій річці в Кургані — 416 сантиметрів. Прогнозують його підвищення до 11 метрів.

Що відомо про підтоплення інших російських міст

Через сильну зливу виникла загроза підтоплення міста Нальчик в Кабардино-Балкарії.

Синоптики обіцяють дощ аж до вечора неділі.

Після злив і граду частина вулиць пішла під воду. У місті оголосили режим підвищеної готовності, зупинили футбольний матч "Спартак-Нальчик" і "Севастополь".

Град не вщухає і дуже швидко вкриває землю, наче взимку. Опади великі та щільні, через стіну граду погано видно автівки.

У Нальчику є однойменна річка, тож багато хто побоювався, що вона вийде з берегів.

Влада запевняє, що рівень води в річці Нальчик перебуває у межах норми на фоні опадів, а комунальники готові.