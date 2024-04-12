У Росії почало затоплювати Сибір — відео
Категорія
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У Росії почало затоплювати Сибір — відео

затоплення Р
Джерело:  online.ua

Дедалі більше населених пунктів країни-агресорки РФ опиняються під водою внаслідок масштабних повеней та прориву дамб. Цього разу паводок накрив західний Сибір.

Сибір також йде під воду

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, паводок дістався вже до Західного Сибіру — наразі затоплені три області.

Наразі відомо, що суттєво піднявся рівень води в річці Томь, на якій розташовані Томськ і Кемерово.

Томській області підтоплено понад 100 будинків, три населені пункти відрізано від міста. У Кемеровській області з берегів вийшла річка Мрассу, затоплено селище Усть-Кабирза. На відео жителі розповідають, що вода змила худобу, споруди та господарський інвентар. У Новосибірській області підтоплено 200 ділянок.

Окрім того, повідомляється, що в Тюменській області стартувала превентивна евакуація населення з деяких населених пунктів.

Місцева влада попереджає про можливий прорив дамб, які захищають великі населені пункти, їх зміцнюють.

Ситуація може суттєво погіршитися 20 квітня, а пік паводку припаде на 23 — 25 квітня.

Що відомо про затоплення Росії

Повінь у Росії триває й затоплює дедалі більше регіонів.

Згідно з останніми даними, вранці 12 квітня владі РФ довелося евакуювати село Камінське в Курганській області Росії. Саме там рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра.

Як заявив місцевий губернатор Вадим Шумков, уже незабаром повінь може досягти Кургану.

Ба більше, повідомляється, що в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см, паводок дійшов до багатоквартирних будинків. За ніч в Оренбурзькій області затоплено ще близько 3 тисяч будинків, проводиться масова евакуація.

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