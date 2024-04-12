Дедалі більше населених пунктів країни-агресорки РФ опиняються під водою внаслідок масштабних повеней та прориву дамб. Цього разу паводок накрив західний Сибір.
Сибір також йде під воду
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, паводок дістався вже до Західного Сибіру — наразі затоплені три області.
Наразі відомо, що суттєво піднявся рівень води в річці Томь, на якій розташовані Томськ і Кемерово.
Окрім того, повідомляється, що в Тюменській області стартувала превентивна евакуація населення з деяких населених пунктів.
Місцева влада попереджає про можливий прорив дамб, які захищають великі населені пункти, їх зміцнюють.
Ситуація може суттєво погіршитися 20 квітня, а пік паводку припаде на 23 — 25 квітня.
Що відомо про затоплення Росії
Повінь у Росії триває й затоплює дедалі більше регіонів.
Згідно з останніми даними, вранці 12 квітня владі РФ довелося евакуювати село Камінське в Курганській області Росії. Саме там рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра.
Як заявив місцевий губернатор Вадим Шумков, уже незабаром повінь може досягти Кургану.
Ба більше, повідомляється, що в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см, паводок дійшов до багатоквартирних будинків. За ніч в Оренбурзькій області затоплено ще близько 3 тисяч будинків, проводиться масова евакуація.
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