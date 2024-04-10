Атаки на НПЗ змушують росіян суттєво знижувати якість бензину — Reuters

Влада РФ на тлі ударів по НПЗ може тимчасово знизити вимоги до якості бензину на внутрішньому ринку за окремими показниками до стандарту Євро-3 замість тих, що діють для Євро-5, щоб у разі необхідності збільшити обсяг виробництва продукту і запобігти загрозі дефіциту.

У Росії збираються погіршити якість бензину

Міненерго як резервний захід розглядає розширення рамок за окремими параметрами до рівня Євро-3, щоб створити заділ для додаткового випуску бензину. Цю тему ще в березні запропонували, зараз вона в роботі, — розповів галузевий фахівець. Поширити

З 2016 року в Росії діє заборона на продаж бензину, нижчого за екологічний клас "Євро-5". За словами співрозмовників видання, міністерство енергетики розглядає варіант знизити норми вмісту деяких добавок і етанолу в бензині, щоб "створити основу для додаткового виробництва". Вміст сірки при цьому залишиться незмінним, стверджують вони.

Цей захід, кажуть джерела Reuters, допоможе збільшити виробництво бензину на застарілих нафтопереробних заводах. Основна частина виробництва низькосортного бензину в Росії, зазначає видання, припадає на Орський НПЗ, що зупинився через повінь в Оренбурзькій області, і Ангарський завод у Східному Сибіру.

За розрахунками співрозмовників видання, пом'якшення норм може принести внутрішньому ринку додатково 10% або від 300 до 350 тисяч тонн бензину на місяць, чого буде достатньо для задоволення зростаючого сезонного попиту.

Що відомо про проблеми з бензином у РФ

Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту палива, який може посилитися через атаки українських дронів і зупинку нафтопереробних заводів (НПЗ).

Як повідомляє Reuters, угоду про використання запасів для Росії вже погоджено. Також допомогти Москві з поставками бензину погодилася сусідня Білорусь.

Раніше директор Центру досліджень національної стійкості Олег Білоколос заявив, що подальші атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до того, що Росія не зможе їх відновити, а на внутрішньому ринку РФ виникне дефіцит.