Випуск автомобільного бензину в країні-агресорці Росії впав на 7,4%. Що важливо розуміти, це сталося після потужних та регулярних ударів України по російських НПЗ.

Росстат заявляє про обвал виробництва бензину

Протягом минулого тижня, який завершився 24 березня, випуск автомобільного бензину в країні впав на 7,4% і становив 754,6 тис тонн.

Що важливо розуміти, ці дані офіційно підтверджує Росстат.

Тижнем раніше в Росії було вироблено 815,3 тис тонн бензину, за тиждень з 4 по 10 березня — 838,9 тис тонн. Таким чином, за три тижні економіка втратила 10,1% виробництва бензину. Випуск дизельного пального за той самий період просів на 3,9%, до 1,648 млн тонн, — сказано в заяві. Поширити

Як вдалося дізнатися російським опозиційним журналістам, на тлі загрози дефіциту палива офіційна Москва терміново розпочала перемовини з Мінськом щодо імпорту бензину.

Згідно з останніми даними, станом на сьогодні простоюють 14% потужностей первинної переробки нафти на російських НПЗ, з них майже 10% припадає на заводи, які виробляють автобензин і дизпаливо для внутрішнього ринку.

Що ще відомо про наслідки атак України на російські НПЗ

Нещодавно гендиректор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Ltd. Торбйорн Торнквіст офіційно підтвердив, що близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Такого результату змогли досягти українські сили, насамперед ГУР та СБУ, завдяки регулярним та потужним ударам по НПЗ РФ.