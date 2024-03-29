В России произошел обвал производства бензина — известна причина
Категория
Мир
Дата публикации

В России произошел обвал производства бензина — известна причина

бензин в РФ
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Источник:  online.ua

Выпуск автомобильного бензина в стране-агрессорке России упал на 7,4%. Что важно понимать, это произошло после мощных и регулярных ударов Украины по российским НПЗ.

Росстат заявляет об обвале производства бензина

За прошедшую неделю, которая завершилась 24 марта, выпуск автомобильного бензина в РФ упал на 7,4% и составил 754,6 тыс тонн.

Что важно понимать, эти данные официально подтверждаются Росстатом.

Неделей ранее в России было произведено 815,3 тыс тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта — 838,9 тыс тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного горючего за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн, — сказано в заявлении.

Как удалось узнать российским оппозиционным журналистам, на фоне угрозы дефицита топлива официальная Москва срочно начала переговоры с Минском касательно импорта бензина.

Согласно последним данным, по состоянию на сегодняшний день простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, производящие автобензин и дизтопливо для внутреннего рынка.

Что еще известно о последствиях атак Украины на российские НПЗ

Недавно гендиректор международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбьерн Торнквист официально подтвердил, что около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.

Такого результата смогли добиться украинские силы, прежде всего ГУР и СБУ, благодаря регулярным и мощным ударам по НПЗ РФ.

Удары беспилотников на выходных поразили несколько заводов в России, некоторые из которых находятся в глубине ее границ, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо четвертую сессию подряд, в то время как фьючерсы на бензин росли шестую сессию подряд.

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