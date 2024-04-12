Все большее количество населенных пунктов страны-агрессоры РФ оказываются под водой вследствие масштабных наводнений и прорыва дамб. На этот раз паводок накрыл западную Сибирь.

Сибирь тоже идет под воду

Как сообщают местные телеграмм-каналы, паводок добрался уже до Западной Сибири — затоплены три области.

На данный момент известно, что существенно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово.

Томской области подтоплено более 100 домов, три населенных пункта отрезаны от города. В Кемеровской области из берегов вышла река Мрассу, затоплен поселок Усть-Кабирза. На видео жители рассказывают, что вода смыла скот, постройки и хозяйственный инвентарь. В Новосибирской области подтоплены 200 участков. Поделиться

Кроме того, сообщается, что в Тюменской области стартовала превентивная эвакуация населения из некоторых населённых пунктов.

Местные власти предупреждают о возможном прорыве дамб, защищающих крупные населенные пункты, их укрепляют.

Ситуация может существенно ухудшиться 20 апреля, а пик паводка придется на 23 — 25 апреля.

Что известно о затоплении России

Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.

Согласно последним данным, утром 12 апреля власти РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды поднялся за ночь на 1,4 метра.

Как заявил местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.

Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.