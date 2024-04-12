В России начало затапливать Сибирь — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России начало затапливать Сибирь — видео

затопление России
Читати українською
Источник:  online.ua

Все большее количество населенных пунктов страны-агрессоры РФ оказываются под водой вследствие масштабных наводнений и прорыва дамб. На этот раз паводок накрыл западную Сибирь.

Сибирь тоже идет под воду

Как сообщают местные телеграмм-каналы, паводок добрался уже до Западной Сибири — затоплены три области.

На данный момент известно, что существенно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово.

Томской области подтоплено более 100 домов, три населенных пункта отрезаны от города. В Кемеровской области из берегов вышла река Мрассу, затоплен поселок Усть-Кабирза. На видео жители рассказывают, что вода смыла скот, постройки и хозяйственный инвентарь. В Новосибирской области подтоплены 200 участков.

Кроме того, сообщается, что в Тюменской области стартовала превентивная эвакуация населения из некоторых населённых пунктов.

Местные власти предупреждают о возможном прорыве дамб, защищающих крупные населенные пункты, их укрепляют.

Ситуация может существенно ухудшиться 20 апреля, а пик паводка придется на 23 — 25 апреля.

Что известно о затоплении России

Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.

Согласно последним данным, утром 12 апреля власти РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды поднялся за ночь на 1,4 метра.

Как заявил местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.

Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия уничтожила более 60 тыс гектаров лесов Украины на 14 млрд грн — расследование
лес
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Атаки на НПЗ заставляют россиян существенно снижать качество бензина — Reuters
нпз
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне будут свозить на свалки оккупированного Донбасса отходы из приграничья РФ
Мусор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?