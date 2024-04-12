Все большее количество населенных пунктов страны-агрессоры РФ оказываются под водой вследствие масштабных наводнений и прорыва дамб. На этот раз паводок накрыл западную Сибирь.
Сибирь тоже идет под воду
Как сообщают местные телеграмм-каналы, паводок добрался уже до Западной Сибири — затоплены три области.
На данный момент известно, что существенно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово.
Кроме того, сообщается, что в Тюменской области стартовала превентивная эвакуация населения из некоторых населённых пунктов.
Местные власти предупреждают о возможном прорыве дамб, защищающих крупные населенные пункты, их укрепляют.
Ситуация может существенно ухудшиться 20 апреля, а пик паводка придется на 23 — 25 апреля.
Что известно о затоплении России
Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.
Согласно последним данным, утром 12 апреля власти РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды поднялся за ночь на 1,4 метра.
Как заявил местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.
Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.
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