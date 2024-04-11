Россияне будут свозить на свалки оккупированного Донбасса отходы из приграничья РФ

Российские захватчики намерены создать 9 свалок на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, куда будут свозить отходы из трех областей РФ.
Кремль превращает Донбасс в свалку России
На ВОТ назревает экологическая катастрофа.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Также Сопротивление информирует, что жители Донбасса одновременно жалуются на антисанитарию во дворах и мусор, ведь его могут не вывозить по несколько месяцев.
При этом техника для вывоза отходов есть, а вот работать некому — количество работников вдвое, а то и втрое меньше необходимого. Мусор просто некому вывозить. Впрочем, это не останавливает оккупационные власти вместе с коллаборантами внедрять в жизнь кремлевский проект — сделать Донбасс помойкой России.
Оккупанты свозят на ВОТ отходы из Ростовской области
На временно оккупированных территориях Украины фиксируется антисанитария за неимением коммунальщиков, в то же время российские захватчики свозят на ВОТ мусор из Ростовской области
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечено, что причиной этого является нехватка кадров, ведь большинство жителей покинули временно оккупированные регионы, а оставшиеся граждане не сотрудничают с россиянами.
Следовательно, в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария.
В то же время в ЦНС акцентируют, что есть зафиксированные случаи, когда оккупанты свозят на мусорные полигоны отходы из Ростовской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-