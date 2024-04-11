Россияне будут свозить на свалки оккупированного Донбасса отходы из приграничья РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне будут свозить на свалки оккупированного Донбасса отходы из приграничья РФ

Мусор
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Источник:  ЦНС

Российские захватчики намерены создать 9 свалок на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, куда будут свозить отходы из трех областей РФ.

Кремль превращает Донбасс в свалку России

На ВОТ назревает экологическая катастрофа.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Враг планирует создать шесть мусорных свалок на ТОТ Луганщины, а три — на Донеччине. В ЦНС отмечают, что их захватчики будут использовать не только для мусора из украинских временно оккупированных населенных пунктов, но и будут свозить туда отходы из Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.

Также Сопротивление информирует, что жители Донбасса одновременно жалуются на антисанитарию во дворах и мусор, ведь его могут не вывозить по несколько месяцев.

При этом техника для вывоза отходов есть, а вот работать некому — количество работников вдвое, а то и втрое меньше необходимого. Мусор просто некому вывозить. Впрочем, это не останавливает оккупационные власти вместе с коллаборантами внедрять в жизнь кремлевский проект — сделать Донбасс помойкой России.

Оккупанты свозят на ВОТ отходы из Ростовской области

На временно оккупированных территориях Украины фиксируется антисанитария за неимением коммунальщиков, в то же время российские захватчики свозят на ВОТ мусор из Ростовской области

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях за неимением коммунальщиков есть проблемы с вывозом мусора.

Отмечено, что причиной этого является нехватка кадров, ведь большинство жителей покинули временно оккупированные регионы, а оставшиеся граждане не сотрудничают с россиянами.

Следовательно, в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария.

В то же время в ЦНС акцентируют, что есть зафиксированные случаи, когда оккупанты свозят на мусорные полигоны отходы из Ростовской области.

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