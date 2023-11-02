Россия превращает оккупированные территории на востоке Украины в гигантскую свалку мусора.

Что известно о создании Россией гигантской свалки на Донбассе

Полгода не вывозили мусор... Там уже крысы начали бегать, пройти в дом невозможно, - откровенно жалуется на ситуацию одна из жительниц Донецка. Поделиться

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В материале издания отмечается, что на аналогичную ситуацию жалуются жители Амвросиевки, Шахтерска, Иловайска, Ясиноватой, Макеевки.

В то же время жители Луганщины сообщают о стремительном увеличении территорий свалок в районе Сорокино, а также о нашествии крыс в Лисичанске.

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Во многих населенных пунктах люди борются с мусором и грызунами, поджигая свалки и задыхаясь от удушающего дыма.

При этом представители коммунальных предприятий Донецка жалуются, что несмотря на наличие техники нет необходимого количества работников.

В то же время в соцсетях люди указывают на то, что, кроме низких зарплат, причина дефицита кадров – отсутствие брони от призыва.

Как оккупанты объясняют проблемы с вывозом мусора на оккупированных территориях

При этом оккупационные власти о мусорной проблеме пишет нечасто и бегло. Сейчас оккупанты объявляют по телевизору и в соцсетях, что проблема решится, как только доставят новые контейнеры для отходов и мусоровозы.

Первая партия - 1 тыс. баков - уже прибыла в оккупированную часть Донецкой области. Но убирать мусор по-прежнему некому.

Большинство работников были призваны оккупантами на войну, остальная часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу, - комментируют ситуацию с работой коммунальных служб Шахтерска аналитики из Центра национального сопротивления. Поделиться

Издание “Донбасс. Реалии отмечает, что оккупационные администрации уже прибегали к подобной практике, когда из России привозили учителей, врачей и строителей для решения кадрового кризиса.

В конце августа Центр национального сопротивления сообщил, что россияне начали свозить в Донецкую область бытовые отходы из Ростова.

При этом в самой Ростовской области от идеи строить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.

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Сам Ростов также задыхается от мусора, как и Донецк. Об этом часто пишут в местных СМИ.