Росія перетворює окуповані території на сході України на гігантське звалище сміття — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія перетворює окуповані території на сході України на гігантське звалище сміття — фото

Росія перетворює Донбас на сміттєзвалище

Мешканці окупованих Росією територій сходу України масово скаржаться на відмову окупаційних адміністрацій вивозити сміття та повальну антисанітарію. 

Що відомо про створення Росією гігантського сміттєзвалища на Донбасі

Півроку не вивозили сміття... Там вже щури почали бігати, пройти до будинку неможливо, - відверто жаліється на ситуацію одна з мешканок Донецька.

Росія перетворює Луганську та Донецьку області на сміттєзвалище
Соцмережі

У матеріалі видання зазначається, що на аналогічну ситуацію скаржаться жителі Амвросіївки, Шахтарська, Іловайська, Ясинуватої, Макіївки.

У той же час жителі Луганщини повідомляють про стрімке збільшення територій сміттєзвалищ в районі Сорокино, а також про нашестя щурів у Лисичанську.

Росія перетворює Луганську та Донецьку області на сміттєзвалище
Соцмережі

У багатьох населених пунктах люди борються зі сміттям і гризунами, підпалюючи звалища і задихаючись від задушливого диму.

При цьому представники комунальних підприємств Донецька скаржаться, що попри наявність техніки не має необхідної кількості працівників.

У той же час в соцмережах люди вказують на те, що крім низьких зарплат, причина дефіциту кадрів – відсутність броні від призову.

Як окупанти пояснюють проблеми із вивозом сміття на окупованих територіях

При цьому окупаційна влада про сміттєву проблему пише нечасто і побіжно. Зараз окупанти оголошують по телевізору і в соцмережах, що проблема вирішиться, як тільки доставлять нові контейнери для відходів і сміттєвози.

Перша партія - 1 тис баків - вже прибула в окуповану частину Донецької області. Але прибирати сміття як і раніше нікому.

Більшість працівників були призвані окупантами на війну, інша частина втекла від війни. Тому вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація змушена просити зменшити плани з мобілізації і надіслати робочу силу, - коментують ситуацію із роботою комунальних служб Шахтарска аналітики з Центру національного спротиву.

Видання “Донбас. Реалії” зазначає, що окупаційні адміністрації вже вдавались до подібної практики, коли з Росії привозили вчителів, лікарів та будівельників для вирішення кадрової кризи.

В кінці серпня Центр національного опору повідомив, що росіяни почали звозити в Донецьку область побутові відходи з Ростова.

При цьому в самій Ростовській області від ідеї будувати нові полігони відмовилися через екологічний стан регіону.

Росія перетворює Луганську та Донецьку області на сміттєзвалище
Соцмережі

 Сам Ростов так само задихається від сміття, як і Донецьк. Про це часто пишуть у місцевих мас-медіа.

А поки окупаційна влада Донецької та Луганської областей теж намагається переконати жителів, що сміттєва проблема ось-ось вирішиться. Щотижня на своїх медіа-ресурсах чиновники рапортують про прибуття чергової партії сміттєзбиральних машин і контейнерів з Росії. Але, схоже, люди вже прекрасно розуміють, що справа не в наявності техніки, - йдеться у матеріалі “Донбас. Реалії”.

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