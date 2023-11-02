Росія перетворює окуповані території на сході України на гігантське звалище сміття — фото

Мешканці окупованих Росією територій сходу України масово скаржаться на відмову окупаційних адміністрацій вивозити сміття та повальну антисанітарію.
Що відомо про створення Росією гігантського сміттєзвалища на Донбасі
У матеріалі видання зазначається, що на аналогічну ситуацію скаржаться жителі Амвросіївки, Шахтарська, Іловайська, Ясинуватої, Макіївки.
У той же час жителі Луганщини повідомляють про стрімке збільшення територій сміттєзвалищ в районі Сорокино, а також про нашестя щурів у Лисичанську.
У багатьох населених пунктах люди борються зі сміттям і гризунами, підпалюючи звалища і задихаючись від задушливого диму.
При цьому представники комунальних підприємств Донецька скаржаться, що попри наявність техніки не має необхідної кількості працівників.
У той же час в соцмережах люди вказують на те, що крім низьких зарплат, причина дефіциту кадрів – відсутність броні від призову.
Як окупанти пояснюють проблеми із вивозом сміття на окупованих територіях
При цьому окупаційна влада про сміттєву проблему пише нечасто і побіжно. Зараз окупанти оголошують по телевізору і в соцмережах, що проблема вирішиться, як тільки доставлять нові контейнери для відходів і сміттєвози.
Перша партія - 1 тис баків - вже прибула в окуповану частину Донецької області. Але прибирати сміття як і раніше нікому.
Видання “Донбас. Реалії” зазначає, що окупаційні адміністрації вже вдавались до подібної практики, коли з Росії привозили вчителів, лікарів та будівельників для вирішення кадрової кризи.
В кінці серпня Центр національного опору повідомив, що росіяни почали звозити в Донецьку область побутові відходи з Ростова.
При цьому в самій Ростовській області від ідеї будувати нові полігони відмовилися через екологічний стан регіону.
Сам Ростов так само задихається від сміття, як і Донецьк. Про це часто пишуть у місцевих мас-медіа.
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