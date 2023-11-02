Росія перетворює окуповані території на сході України на гігантське звалище сміття — фото

Що відомо про створення Росією гігантського сміттєзвалища на Донбасі

Півроку не вивозили сміття... Там вже щури почали бігати, пройти до будинку неможливо, - відверто жаліється на ситуацію одна з мешканок Донецька. Поширити

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У матеріалі видання зазначається, що на аналогічну ситуацію скаржаться жителі Амвросіївки, Шахтарська, Іловайська, Ясинуватої, Макіївки.

У той же час жителі Луганщини повідомляють про стрімке збільшення територій сміттєзвалищ в районі Сорокино, а також про нашестя щурів у Лисичанську.

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У багатьох населених пунктах люди борються зі сміттям і гризунами, підпалюючи звалища і задихаючись від задушливого диму.

При цьому представники комунальних підприємств Донецька скаржаться, що попри наявність техніки не має необхідної кількості працівників.

У той же час в соцмережах люди вказують на те, що крім низьких зарплат, причина дефіциту кадрів – відсутність броні від призову.

Як окупанти пояснюють проблеми із вивозом сміття на окупованих територіях

При цьому окупаційна влада про сміттєву проблему пише нечасто і побіжно. Зараз окупанти оголошують по телевізору і в соцмережах, що проблема вирішиться, як тільки доставлять нові контейнери для відходів і сміттєвози.

Перша партія - 1 тис баків - вже прибула в окуповану частину Донецької області. Але прибирати сміття як і раніше нікому.

Більшість працівників були призвані окупантами на війну, інша частина втекла від війни. Тому вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація змушена просити зменшити плани з мобілізації і надіслати робочу силу, - коментують ситуацію із роботою комунальних служб Шахтарска аналітики з Центру національного спротиву. Поширити

Видання “Донбас. Реалії” зазначає, що окупаційні адміністрації вже вдавались до подібної практики, коли з Росії привозили вчителів, лікарів та будівельників для вирішення кадрової кризи.

В кінці серпня Центр національного опору повідомив, що росіяни почали звозити в Донецьку область побутові відходи з Ростова.

При цьому в самій Ростовській області від ідеї будувати нові полігони відмовилися через екологічний стан регіону.

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Сам Ростов так само задихається від сміття, як і Донецьк. Про це часто пишуть у місцевих мас-медіа.