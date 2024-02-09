Экоцид РФ в Украине. Зеленский встретился с представителями Международной рабочей группы

9 февраля в Киеве рабочая группа, созданная из специалистов по экологии разных стран мира, презентовала Экологический договор для Украины.

Зеленскому представили Экологический договор

Владимир Зеленский встретился с представителями Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Об этом Президент Украины сообщил в Facebook.

Проект Экологического договора для Украины, наработанный Международной группой и представленный сегодня, очень важен, в частности в контексте имплементации 8-го пункта Украинской формулы мира, который касается экологической безопасности. В.Зеленский Президент Украины

Президент Украины отметил, что нужно "найти общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной, потому что без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни".

Экологический договор для Украины: что известно

Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны наработала Экологический договор для Украины.

Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил на брифинге с членами группы в Киеве.

9 февраля произошло очень важное событие. Результатом деятельности созданной рабочей группы стал Экологический договор для Украины.

Глава ОП отметил, что соответствующий документ предусматривает три ключевых аспекта.

Первое – фиксация преступлений, которые совершила и совершает Россия на территории Украины. Второе – наказание. Безусловно, каждый факт обязательно станет основой для будущих судебных процессов. И в конце концов станет основой и доказательной базой для компенсаций, репараций. Третье – восстановление. Не просто восстановить, как было раньше, а сделать еще лучше. Поделиться

Ермак заверил, что этот документ "очень скоро будет лежать на столе у всех мировых лидеров", будет основой дискуссий на всех международных площадках, станет базой конкретных политических решений на конференции, которая состоится сразу после инаугурационного саммита мира на уровне лидеров государств.

12 февраля совместно с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой Экологический документ будет представлен всем послам Украины в странах мира во время видеоконференции. Он подчеркнул, что с этого момента начнется международная работа по его имплементации.

Что важно знать о фильме "Дивия"

В сети обнародовали тизер документального фильма "Дивия", рассказывающий о влиянии полномасштабного вторжения России на украинскую окружающую среду.

Авторы документальной ленты "Дивия" намеревались показать на экране путешествие от гармоничной жизни природы до вихря выжигающей землю и все живое войны.

В центре ленты обычные люди, которые делают все возможное, чтобы замерить масштабы этого экологического ущерба, сохранить животных и очистить землю от взрывчатых предметов: экологи, саперы, соискатели тел и зоозащитники.

Согласно последним данным, в завершение производства фильму понадобится еще год.