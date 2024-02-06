Экоцид России в Украине. Вышел тизер документального фильма "Дивия"

В сети опубликовали тизер документального фильма "Дивия", который расскажет о влиянии полномасштабного вторжения России на украинскую окружающую среду.

Что важно знать о фильме "Дивия"

Не так уж много украинцев догадываются, какой ущерб РФ нанесла окружающей среде Украины.

Авторы документалки "Дивия" намеревались показать на экране путешествие от гармоничной жизни природы до вихря войны, которая выжигает землю и все живое.

В центре ленты – обычные люди, которые делают все возможное, чтобы измерить масштабы этого экологического ущерба, сохранить животных и очистить землю от взрывных предметов: экологи, саперы и зоозащитники.

Что важно понимать, работа над лентой продолжалась почти два года, поэтому авторам удалось собрать много доказательств преступлений РФ против экологии Украины.

Когда мы начали работать над фильмом "Дивия", не подозревали, что произойдет трагедия в Новой Каховке. Когда узнали об этом, сразу с оператором Владимиром Усиком выехали на место событий, чтобы снимать борьбу украинцев с бедой. Так что в первом тизере еще нет этих кадров, а сейчас их можно увидеть, – рассказал журналистам автор идеи и режиссер фильма Дмитрий Грешко. Поделиться

Согласно последним данным, для завершения производства фильму понадобится еще год.

Действия России стали причиной катастрофического экоцида в Украине

Еще в декабре 2023 года Евросоюз официально подтвердил, что готов помочь Украине расследовать экологические преступления России.

Официальный Брюссель обращает внимание на то, что их масштаб очень существенный, но правовой контекст этих преступлений не очень определен.