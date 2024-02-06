Екоцид Росії в Україні. Вийшов тизер документальної стрічки "Дівія"

У мережі оприлюднили тизер документального фільму "Дівія", який розповідає про вплив повномасштабного вторгнення Росії на українське довкілля.

Що важливо знати про фільм “Дівія”

Не така багато українців здогадуються, якої шкоди РФ завдала навколишньому середовищу України.

Автори документальної стрічки “Дівія” мали намір показати на екрані подорож від гармонійного життя природи до вихора війни, що випалює землю і все живе.

У центрі стрічки — звичайні люди, які роблять все можливе, щоб заміряти масштаби цієї екологічної шкоди, зберегти тварин та очистити землю від вибухових предметів: екологи, сапери, шукачі тіл та зоозахисники.

Що важливо розуміти, робота над стрічкою тривала майже два роки, тому авторам вдалося зібрати багато доказів злочинів РФ проти екології України.

Коли ми почали працювати над фільмом "Дівія", і гадки не мали, що станеться трагедія в Новій Каховці. Коли дізналися про це, одразу з оператором Володимиром Усиком виїхали на місце подій, аби фільмувати боротьбу українців із лихом. Тож в першому тизері ще немає цих кадрів, а зараз їх можна побачити, — розповів журналістам автор ідеї та режисер фільму Дмитро Грешко. Поширити

Згідно з останніми даними, на завершення виробництва фільму знадобиться ще рік.

Дії Росії стали причиною катастрофічного екоциду в Україні

Ще у грудні 2023 року Євросоюз офіційно підтвердив, що готовий допомогти Україні в розслідуванні екологічних злочинів Росії.

Офіційний Брюссель звертає увагу на те, що їхній масштаб дуже суттєвий, але правовий контекст цих злочинів не дуже визначений.