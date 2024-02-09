Екоцид РФ в Україні. Зеленський зустрівся з представниками Міжнародної робочої групи

9 лютого у Києві робоча група, створена зі спеціалістів з екології різних країн світу, презентувала Екологічний договір для України.

Зеленському представили Екологічний договір

Володимир Зеленський зустрівся з представниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Про це Президент України повідомив у Facebook.

Проєкт Екологічного договору для України, напрацьований Міжнародною групою і презентований сьогодні, є дуже важливим, зокрема в контексті імплементації 8-го пункту Української формули миру, який стосується екологічної безпеки. В.Зеленський Президент України

Президент України наголосив на тому, що треба “знайти спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною, бо без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя”.

Екологічний договір для України: що відомо

Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни напрацювала Екологічний договір для України.

Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив під час брифінгу з членами групи в Києві.

9 лютого відбулася дуже важлива подія. Результатом діяльності створеної робочої групи став Екологічний договір для України.

Голова ОП зазначив, що відповідний документ передбачає три ключові аспекти.

Перше – фіксація злочинів, які зробила і робить Росія на території України. Друге – покарання. Безумовно, кожен цей факт обов’язково стане основою для майбутніх судових процесів. І зрештою, стане основою та доказовою базою для компенсацій, репарацій. Третє – відновлення. Не просто відновити, як було раніше, а зробити ще краще. Поширити

Єрмак запевнив, що цей документ "дуже скоро лежатиме на столі у всіх світових лідерів", буде основою дискусій на всіх міжнародних майданчиках, стане базою конкретних політичних рішень на конференції, яка відбудеться одразу після інавгураційного Саміту миру на рівні лідерів держав.

12 лютого спільно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою Екологічний документ буде презентовано усім послам України в країнах світу під час відеоконференції. Він підкреслив, що з цього моменту розпочнеться міжнародна робота щодо його імплементації.

Що важливо знати про фільм “Дівія”

У мережі оприлюднили тизер документального фільму "Дівія", який розповідає про вплив повномасштабного вторгнення Росії на українське довкілля.

Автори документальної стрічки “Дівія” мали намір показати на екрані подорож від гармонійного життя природи до вихора війни, що випалює землю і все живе.

У центрі стрічки — звичайні люди, які роблять все можливе, щоб заміряти масштаби цієї екологічної шкоди, зберегти тварин та очистити землю від вибухових предметів: екологи, сапери, шукачі тіл та зоозахисники.

Згідно з останніми даними, на завершення виробництва фільму знадобиться ще рік.