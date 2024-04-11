Росіяни звозитимуть на сміттєзвалища окупованого Донбасу відходи з прикордоння РФ

Російські загарбники мають намір створити 9 сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, куди звозитимуть відходи з трьох областей РФ.
Кремль перетворює Донбас на смітник Росії
На ТОТ назріває екологічна катастрофа.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Також Спротив інформує, що мешканці Донеччини водночас скаржаться на антисанітарію у дворах та сміття, адже його можуть не вивозити по декілька місяців.
При цьому техніка для вивозу відходів є, а от працювати нікому — кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного. Сміття просто нема кому вивозити. Втім це не зупиняє окупаційну владу разом із колаборантами впроваджувати в життя кремлівський проєкт — зробити Донбас смітником Росії.
Окупанти звозять на ТОТ відходи з Ростовської області
На тимчасово окупованих територіях України фіксується антисанітарія через брак комунальників, водночас російські загарбники звозять на ТОТ сміття з Ростовської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що причиною цього є нестача кадрів, адже більшість мешканців покинули тимчасово окуповані регіони, а ті громадяни, які залишилися, не співпрацюють з росіянами.
Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія.
Водночас у Спротиві акцентують, що є зафіксовані випадки, коли окупанти звозять на сміттєві полігони ТОТ відходи з Ростовської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-