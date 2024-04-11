Росіяни звозитимуть на сміттєзвалища окупованого Донбасу відходи з прикордоння РФ

Російські загарбники мають намір створити 9 сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, куди звозитимуть відходи з трьох областей РФ.

Кремль перетворює Донбас на смітник Росії

На ТОТ назріває екологічна катастрофа.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог планує створити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини, а три — на Донеччині. У ЦНС зауважують, їх загарбники використовуватимуть не лише для сміття з українських тимчасово окупованих населених пунктів, а й звозитимуть туди відходи з Білгородської, Ростовської та Воронезької областей. Поширити

Також Спротив інформує, що мешканці Донеччини водночас скаржаться на антисанітарію у дворах та сміття, адже його можуть не вивозити по декілька місяців.

При цьому техніка для вивозу відходів є, а от працювати нікому — кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного. Сміття просто нема кому вивозити. Втім це не зупиняє окупаційну владу разом із колаборантами впроваджувати в життя кремлівський проєкт — зробити Донбас смітником Росії.

Окупанти звозять на ТОТ відходи з Ростовської області

На тимчасово окупованих територіях України фіксується антисанітарія через брак комунальників, водночас російські загарбники звозять на ТОТ сміття з Ростовської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття. Поширити

Зазначено, що причиною цього є нестача кадрів, адже більшість мешканців покинули тимчасово окуповані регіони, а ті громадяни, які залишилися, не співпрацюють з росіянами.

Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія.

Водночас у Спротиві акцентують, що є зафіксовані випадки, коли окупанти звозять на сміттєві полігони ТОТ відходи з Ростовської області.