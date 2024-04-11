Росіяни звозитимуть на сміттєзвалища окупованого Донбасу відходи з прикордоння РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни звозитимуть на сміттєзвалища окупованого Донбасу відходи з прикордоння РФ

Сміття
Джерело:  ЦНС

Російські загарбники мають намір створити 9 сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, куди звозитимуть відходи з трьох областей РФ.

Кремль перетворює Донбас на смітник Росії

На ТОТ назріває екологічна катастрофа.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог планує створити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини, а три — на Донеччині. У ЦНС зауважують, їх загарбники використовуватимуть не лише для сміття з українських тимчасово окупованих населених пунктів, а й звозитимуть туди відходи з Білгородської, Ростовської та Воронезької областей.

Також Спротив інформує, що мешканці Донеччини водночас скаржаться на антисанітарію у дворах та сміття, адже його можуть не вивозити по декілька місяців.

При цьому техніка для вивозу відходів є, а от працювати нікому — кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного. Сміття просто нема кому вивозити. Втім це не зупиняє окупаційну владу разом із колаборантами впроваджувати в життя кремлівський проєкт — зробити Донбас смітником Росії.

Окупанти звозять на ТОТ відходи з Ростовської області

На тимчасово окупованих територіях України фіксується антисанітарія через брак комунальників, водночас російські загарбники звозять на ТОТ сміття з Ростовської області

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття.

Зазначено, що причиною цього є нестача кадрів, адже більшість мешканців покинули тимчасово окуповані регіони, а ті громадяни, які залишилися, не співпрацюють з росіянами.

Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія.

Водночас у Спротиві акцентують, що є зафіксовані випадки, коли окупанти звозять на сміттєві полігони ТОТ відходи з Ростовської області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти викидують в будівельне сміття тіла загиблих маріупольців
Окупанти викидують в будівельне сміття тіла загиблих маріупольців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія перетворює окуповані території на сході України на гігантське звалище сміття — фото
Росія перетворює Донбас на сміттєзвалище
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Екоцид РФ в Україні. Зеленський зустрівся з представниками Міжнародної робочої групи
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?