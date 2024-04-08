Россия уничтожила более 60 тыс гектаров лесов Украины на 14 млрд — расследование

С начала полномасштабной войны против Украины Россия полностью уничтожила на оккупированных ими территориях более 60 тысяч гектаров лесов стоимостью не менее 14 млрд грн.

Россия осуществляет экоцид в Украине

Издание NGL.media с помощью спутниковых снимков смогло установить, что за два года войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тысяч гектаров лесов.

По минимальной оценке, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд грн — это лишь прямые убытки, то есть стоимость древесины, которую можно получить из этих более 60 тыс га. Эти убытки не учитывают экологические последствия, ликвидация которых может обойтись значительно дороже, — говорится в расследовании. Поделиться

Спутниковые снимки территории лесов ГП Северодонецкое лесоохотничье хозяйство и ГП Новоайдарское ЛМГ (фото –ngl.media)

Отмечается, что среди природных территорий, наиболее пострадавших на Донетчине, — национальный природный парк "Святые горы", расположенный в Краматорском и Бахмутском районах. С начала вторжения на этой территории шли боевые действия, в результате чего 80% парка уничтожены.

Кроме того, россияне занимаются активной вырубкой и в Луганской области, где до войны только 11% территории занимали леса. В преимущественно степной Луганщине леса имеют очень важную функцию — спасают от песчаных бурь, удерживают влагу и останавливают эрозию почв.

Также в Харьковской области заминированы или повреждены пожарами сегодня около 40-45% территорий лесов.

В 2022 году во время оккупации Херсонщины, одной из наименее (5%) облесенных областей Украины, значительная часть лесов пострадала от пожаров, обстрелов и вырубок.

Также леса Херсонщины серьезно пострадали и в результате подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. Тогда затопило около 55 тысяч гектаров леса на левобережье Днепра.

Пострадавшие леса Хесронщины в результате подрыва РФ Каховской ГЭС (фото –ngl.media)

Россияне создают экоцид на оккупированных территориях Украины

В августе 2023 года в ЛОВА сообщали, что города Луганской области, оккупированные в 2022 году, утопают в мусоре. Мусор из кварталов не вывозится месяцами. Населённые пункты превращаются в свалки.

Кроме того, россияне уничтожили по меньшей мере треть лесного фонда Луганской области, а также природоохранные территории.

По данным Лысогора, Луганская область имела огромный потенциал природо-заповедного фонда — площадь зеленых насаждений составляла более 95 тысяч гектаров.

Оценить ущерб, причиненный окружающей среде на сегодняшний день очень сложно. Впрочем, благодаря дистанционному зондированию земельных участков с помощью спутниковых технологий и использованию других современных методик, областной экоинспекции удалось установить данные об уничтожении более 26 тыс га лесного фонда области.

По словам Лысогора, только материальный ущерб, причиненный в результате пожаров по предварительным подсчетам, составляет более 180 млрд грн.