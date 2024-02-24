Невыносимый запах и ужасные последствия. Что известно об экоциде России в Харькове
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Украина
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Невыносимый запах и ужасные последствия. Что известно об экоциде России в Харькове

Экоцид России в Харькове
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После удара БпЛА по Харькову произошел утечка нефтепродуктов. В результате одна из улиц города превратилась в горящую реку и пожар унес жизни 2 семей с детьми.

Что известно об экоциде России в Харькове

Сейчас горожане пытаются прийти в себя после трагедии. Тем временем в ОСУО "Хортица", что враг не формирует мощную группировку для наступления на Харьков.

На ручьях возле пылающей харьковской улицы до сих пор видны жирные пятна. Это означает, что в воде есть нефтепродукты, в том числе бензин. Кроме того, они просочились в почвы на огородах людей, и их нужно очищать.

Однако экологи такого еще не видели. Они вместе со спасателями еще в день пожара пытались минимизировать последствия этой ужасной консультации. Связывались с одесскими коллегами. Помогли Харькову Полтава и Швейцария.

Местные жители, пострадавшие от пожара, рассказывают, что находиться в таких условиях, в частности, с детьми невозможно. Испарения — очень вредны для организма взрослых, так что о малолетних детях и говорить нечего. Вспоминают, что во время пожара так сильно пылало, что думали не спасутся.

Дети очень испугались. И взрыва, и всего, что происходило. Они все видели. И младшая, и старшая дочери плакали и кричали. Они были очень сильно напуганы. Семь погибшей мы не знали. Впрочем, я просто видела маленького ребенка, думала, будет с кем моим играть, — вспомнила Юлия, жительница пострадавшей улицы.

Что говорят экологи

В Харьковской ОВО говорят, что сейчас содержание нефтепродуктов в реках и почвах в пределах нормы. Однако бороться с последствиями все еще нужно.

Остается еще много работы по выяснению площади загрязнения и изучению вопроса, в какие водоносные горизонты и насколько попали эти нефтепродукты. Это вопрос достаточно длительного времени. Разработан план мероприятий, предусматривающий мониторинг ситуации компонентов окружающей среды - почвы и воды, - отметил Андрей Нерета, директор Департамента защиты окружающей среды и природопользования ХОВА.

Харьковские экологи никогда раньше не сталкивались ни с чем подобным. Харькову нужно финансирование и помощь всех возможных ученых, даже из-за рубежа, для того, чтобы разработать проект преодоления последствий. Это может занять весь 2024 год.

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