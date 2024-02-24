Нестерпний запах та жахливі наслідки. Що відомо про екоцид Росії у Харкові

Після удари БпЛА по Харкову стався виток нафтопродуктів. Унаслідок цього одна з вулиць міста перетворилась у річку, що палала, й пожежа забрала життя 2 родин із дітьми.
Що відомо про екоцид Росії у Харкові
Нині містяни намагаються оговтатись після трагедії. Тим часом в ОСУВ "Хортиця", що ворог не формує потужного угруповання для наступу на Харків.
На струмочках біля харківської вулиці, що палала, досі видно жирні плями. Це означає, що у воді є нафтопродукти, зокрема бензин. Крім того, вони просочились у ґрунти на городах людей, і їх треба потрібно очищувати.
Однак екологи ще такого не бачили. Вони разом з рятувальниками ще в день пожежі намагались мінімізувати наслідки цієї жахливої консультації. Зв'язувались з одеськими колегами. Допомогли Харкову й Полтава та Швейцарія.
Тутешні мешканці, які постраждали від пожежі, розповідають, що перебувати в таких умовах, зокрема, з дітьми неможливо. Випари — дуже шкідливі для організму дорослих, тож про малолітніх дітей годі й говорити. Згадують, що під час пожежі так сильно палало, що думали не врятуються.
Що кажуть екологи
У Харківській ОВА говорять, що нині вміст нафтопродуктів у річках та ґрунтах у межах норми. Однак боротись із наслідками все ще потрібно.
Харківські екологи ніколи раніше не стикались ні з чим подібним. Харкову потрібне фінансування й допомога всіх можливих науковців, навіть з-за кордону, для того, аби розробити проєкт подолання наслідків. Це може тривати весь 2024 рік.
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