Росія знищила понад 60 тис гектарів лісів України на 14 млрд — розслідування

Від початку повномасштабної війни проти України Росія повністю знищила на окупованих ними територіях понад 60 тис гектарів лісів вартістю щонайменше 14 млрд грн.

Росія здійснює екоцид в Україні

Видання NGL.media за допомогою супутникових знімків змогло встановити, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів.

За мінімальною оцінкою, сукупна вартість втраченого лісу перевищує 14 млрд грн — це лише прямі збитки, тобто вартість деревини, яку можна було отримати з цих понад 60 тис га. Ці збитки не враховують екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче, — йдеться в розслідуванні. Поширити

Супутникові знімки території лісів ДП “Сєвєродонецьке лісомисливське господарство” та ДП “Новоайдарське ЛМГ” (фото –ngl.media)

Зазначається, що серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині — національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.

Крім того, росіяни займаються активною вирубкою і в Луганській області, де до війни тільки 11% території займали ліси. У переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію — рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів.

Також на Харківщини заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% територій лісів.

У 2022 році під час окупації Херсонщини, яка є однією з найменш (5%) заліснених областей України, значна частина лісів постраждала від пожеж, обстрілів та вирубок.

Також ліси Херсонщини серйозно постраждали і внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді затопило майже 55 тисяч гектарів лісу на лівобережжі Дніпра.

Постраждалі ліси Хесронщини внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС (фото –ngl.media)

Росіяни створюють екоцид на окупованих територіях України

У серпні 2023 року в ЛОВА повідомляли, що міста Луганської області, окуповані у 2022 році, тонуть у смітті. Сміття з кварталів не вивозиться місяцями. Населені пункти перетворюються на звалища.

Окрім цього, росіяни знищили щонайменше третину лісового фонду Луганської області, а також природоохоронні території.

За даними Лисогора, Луганська область мала величезний потенціал природо-заповідного фонду — загалом площа зелених насаджень складала понад 95 тисяч гектарів.

Оцінити збитки, завдані довкіллю на сьогодні дуже складно. Втім, завдяки дистанційному зондуванню земельних ділянок за допомогою супутникових технологій, та використанню інших сучасних методик, обласній екоінспекції вдалося встановити дані про знищення понад 26 тис га лісового фонду області.

За словами Лисогора, лише матеріальна шкода, заподіяна внаслідок пожеж за попередніми підрахунками, складає понад 180 млрд грн.