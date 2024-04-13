В России паводок добрался до города Курган, где расположен единственный в стране завод по производству БМП.
Что известно о затоплении города Кургана с единственным в России заводом по производству БМП
По информации российских СМИ, вода прибывает в город с бешеной скоростью.
Губернатор Курганской области заявил, что паводок приближается к селу Бараба, что в 30 километрах от Кургана.
Он также заявил, что ресурсы местных властей очень ограничены.
Днем пропагандисты со ссылкой на губернатора писали, что в большой воде остается 50 километров до Кургана.
По словам Шумкова, она двигается со скоростью 15-20 км в сутки. В городе раздаются сирены.
По прогнозам российского МЧС, воды в реке Тобол станет в 4 раза больше. С каждым днем уровень будет подниматься на 30-80 сантиметров.
В субботу, 13 апреля, уровень воды в этой реке в Кургане составляет 416 сантиметров. Прогнозируют его повышение до 11 метров.
Что известно о подтоплении других российских городов
Из-за сильного ливня возникла угроза подтопления города Нальчик в Кабардино-Балкарии.
Синоптики обещают дождь до вечера воскресенья.
После ливней и града часть улиц ушла под воду. В городе объявили режим повышенной готовности, остановили футбольный матч "Спартак-Нальчик" и "Севастополь".
Град не утихает и очень быстро покрывает землю, как зимой. Осадки большие и плотные, через стену града плохо видны машины.
В Нальчике есть одноименная река, так что многие опасались, что она выйдет из берегов.
Власти уверяют, что уровень воды в реке Нальчик находится в пределах нормы на фоне осадков, а коммунальщики готовы.
Затопление Нальчика не связано с наводнениями сибирских городов, где прорвало дамбу. Нальчик на Кавказе, ближе к границе Грузии. Что интересно, неподалеку расположен аэродром Моздок. Оттуда взлетают МиГ-31, через которые по всей Украине объявляют длительные воздушные тревоги.
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