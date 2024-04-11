В Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Том, в результате чего затопило дороги и дома в деревнях под облцентром, также затопило дома в соседней Кемеровской области РФ.

Вода поднялась еще в двух областях РФ после прорыва дамбы

Как сообщают росСМИ, наводнения, бушующие в России, добрались и до Томской области. Уровень воды в реке Том в сутки серьезно вырос, затопило дороги и несколько десятков домов в селах под Томском. Сам областной центр пока не задел.

Также сообщается, что частично затопило поселок Усть-Кабирза в соседней Кемеровской области РФ — под водой оказались 44 домовладения, более 70 человек вывезли в пункты временного размещения.

В Оренбурге Оренбургской области РФ сейчас борются, чтобы не подпустить воду к многоэтажкам местного ЖК "Гранд Парк". По данным властей, туда перебазируют водоналивные дамбы.

В другом городе Оренбургской области — Орский уровень реки Урал якобы немного упал. Сообщается, что вода ушла от 820 домов, но все еще остаются подтопленными около 6 тысяч домов.

Что известно о прорыве дамбы в Орске

5 апреля в российском Орске на территории Оренбургской области прорвало дамбу, под угрозой затопления оказался ряд населенных пунктов.

Из-за угрозы паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, однако провели эвакуацию жителей исключительно отдельных улиц.

7 апреля работу НПЗ приостановили из-за паводка после того, как в российском Орске прорвало вторую дамбу, а вода уже подобралась к другому большому городу — Оренбургу.

8 апреля в Орске на фоне прорыва дамбы и затопления города возмущенные бездействием власти жители начали угрожать отсоединиться от России.

В частности, жители города упрекают российские власти, которые быстро организовали подачу воды на территорию оккупированного Крыма, однако людей в Орске бросили на произвол судьбы.

В Кремле считают, что прогноз по наводнениям неблагоприятный и уровень воды продолжит расти.