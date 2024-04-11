У Росії почало затоплювати ще дві області через прорив дамби в Орську — відео

У Томській області Росії сильно піднявся рівень води в річці Том, унаслідок чого затопило дороги і будинки в селах під облцентром, також затопило будинки в сусідній Кемеровській області РФ.

Вода піднялася ще у двох областях РФ після прориву дамби

Як повідомляють росЗМІ, повені, що вирують в Росії, дісталися і до Томської області. Рівень води в річці Том за добу серйозно зріс, затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під Томськом. Сам обласний центр поки не зачепило.

Також повідомляється, що частково затопило селище Усть-Кабирза в сусідній Кемеровській області РФ − під водою опинилося 44 домоволодіння, більше ніж 70 осіб вивезли в пункти тимчасового розміщення.

У місті Оренбург Оренбурзької області РФ зараз борються, щоб не підпустити воду до багатоповерхівок місцевого ЖК "Гранд Парк". За даними влади, туди перебазують водоналивні дамби.

В іншому місті Оренбурзької області − Орську рівень річки Урал нібито трохи впав. Повідомляється, що вода відійшла від 820 будинків, але все ще залишаються підтопленими близько 6 тисяч будинків.

Що відомо про прорив дамби в Орську

5 квітня у російському Орську на території Оренбурзької області прорвало дамбу, під загрозою затоплення опинилась низка населених пунктів.

Через загрозу паводку в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, однак провели евакуацію мешканців виключно окремих вулиць.

7 квітня роботу НПЗ призупинили через паводок після того, як у російському Орську прорвало другу дамбу, а вода вже підібралася до іншого великого міста − Оренбурга.

8 квітня в Орську на тлі прориву дамби та затоплення міста обурені на бездіяльність влади жителі почали погрожувати від'єднатись від Росії.

Зокрема, жителі міста дорікають російській владі, яка швидко організувала подачу води на територію окупованого Криму, однак людей в Орську кинули на призволяще.

У Кремлі вважають, що прогноз щодо повеней несприятливий і рівень води продовжить зростати.