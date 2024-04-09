В Оренбурзі РФ підтоплюються багатоповерхівки через прорив дамби в Орську — відео

Після прориву дамби в російському Орську в Оренбурзі вода вже підтоплює перші поверхи багатоквартирних будинків у Ленінському районі міста.

Вода дійшла до Оренбурга після прориву дамби

Як повідомляють росЗМІ та місцеві губернатори вранці 7 квітня вода з Орська дійшла вже до Оренбурга — підтопило понад тисячу домоволодінь недалеко від міста.

За добу Урал біля Оренбурга піднявся ще 28 сантиметрів, — повідомляла міська влада. Мер Оренбурга Сергій Салмін вимагав, щоб люди добровільно евакуювалися з південних районів і передмість, розташованих поряд з річкою Урал. Поширити

Про критичну ситуацію в Орську заявляло і російське МНС. Там повідомили, що в місті підтоплено понад 4,5 тис. житлових будинків і стільки ж присадибних ділянок, із затоплених районів вивезли понад 4 тис. людей.

В Оренбурзькій області оголосили надзвичайну ситуацію.

Влада регіону повідомила, що збитки від повені становлять 21 млрд рублів (227,2 млн доларів).

Крім того, в Орську стався новий прорив дамби, повідомляють російські ЗМІ. Вода почала підступати до приватних будинків.

Мер Оренбурга Сергій Салмін заявив, що ситуація в місті лише погіршується. За його словами, пік повені очікують в найближчі три дні.

Вода може прийти вночі, ви наражаєте своє життя та життя близьких на небезпеку! — звернувся Салмін до місцевих. — Абсолютно всім, хто перебуває в зоні підтоплення, потрібно залишити свої будинки. Не чекайте! Їдьте просто зараз", — закликають місецвих. Поширити

Повінь зачепила не лише Оренбурзьку область — сильні паводки призвели до евакуації і в інших регіонах Росії.

У Курганській області через ситуацію з повінню евакуювали понад 500 людей.У Самарії теж триває евакуація — вивезли понад 800 людей. У регіоні затопило більш як 300 житлових будинків. Повінь тут почалася 4 квітня.

Що відомо про прорив дамби в Орську

5 квітня у російському Орську на території Оренбурзької області прорвало дамбу, під загрозою затоплення опинилась низка населених пунктів.

Через загрозу паводку в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, однак провели евакуацію мешканців виключно окремих вулиць.

6 квітня стало відомо, що як мінімум дві людини загинули в результаті прориву греблі. Хоча рятувальники перевіряють дані про третю можливу жертву води. Згодом стало відомо про ще одного загиблого.

8 квітня в Орську на тлі прориву дамби та затоплення міста обурені на бездіяльність влади жителі почали погрожувати від'єднатись від Росії.

Зокрема, жителі міста дорікають російській владі, яка швидко організувала подачу води на територію окупованого Криму, однак людей в Орську кинули на призволяще.