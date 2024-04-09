В Оренбурге РФ подтапливаются многоэтажки из-за прорыва дамбы в Орске — видео
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В Оренбурге РФ подтапливаются многоэтажки из-за прорыва дамбы в Орске — видео

потоп
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Источник:  online.ua

После прорыва дамбы в российском Орске в Оренбурге, вода уже подтапливает первые этажи многоквартирных домов в Ленинском районе города.

Вода дошла до Оренбурга после прорыва дамбы

Как сообщают росСМИ и местные губернаторы, утром 7 апреля вода из Орска дошла уже до Оренбурга — подтопило более тысячи домовладений недалеко от города.

За сутки Урал возле Оренбурга поднялся еще 28 сантиметров, — сообщали городские власти. Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал, чтобы люди добровольно эвакуировались из южных районов и пригородов, расположенных рядом с рекой Урал.

О критической ситуации в Орске заявляло и российское МЧС. Там сообщили, что в городе подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и столько же приусадебных участков из затопленных районов вывезли более 4 тыс. человек.

В Оренбургской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Власти региона сообщили, что ущерб от наводнения составляет 21 млрд рублей (227,2 млн долларов).

Кроме того, в Орске произошел новый прорыв дамбы, сообщают российские СМИ. Вода начала подступать к частным домам.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация в городе только усугубляется. По его словам, пик наводнения ожидается в ближайшие три дня.

Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь и жизнь близких опасности! — обратился Салмин к местным. — Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, нужно покинуть свои дома. Не ждите! Езжайте прямо сейчас", — призывают местных.

Наводнение коснулось не только Оренбургской области — сильные паводки привели к эвакуации и в других регионах России.

В Курганской области из-за ситуации с наводнением эвакуировали более 500 человек. В Самарии тоже идет эвакуация — вывезли более 800 человек. В регионе затопило более 300 жилых домов. Наводнение здесь началось 4 апреля.

Что известно о прорыве дамбы в Орске

5 апреля в российском Орске на территории Оренбургской области прорвало дамбу, под угрозой затопления оказался ряд населенных пунктов.

Из-за угрозы паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, однако провели эвакуацию жителей исключительно отдельных улиц.

6 апреля стало известно, что как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы. Хотя спасатели проверяют данные о третьей возможной жертве воды. Впоследствии стало известно еще об одном погибшем.

8 апреля в Орске на фоне прорыва дамбы и затопления города возмущенные бездействием власти жители начали угрожать отсоединиться от России.

В частности, жители города упрекают российские власти, которые быстро организовали подачу воды на территорию оккупированного Крыма, однако людей в Орске бросили на произвол судьбы.

Везде по всем группам Орска выложили: "Давайте поможем полотенцами, тряпками, нижним бельем и так далее"... Фотки присылают, все есть в наличии, куда-то шлют. А где город-то, б***ь, где деньги???? Что, нам не выделили ни разу деньги на белье? У нас есть резерв, в любом случае, у нас есть воинские части, откуда можно переместить те же кровати и т.д. Зачем люди должны за свой счет, б***ь, в которых жилья не осталось, выделять на подушки? — заявляет один из жителей города.

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