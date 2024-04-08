В Орську на тлі прориву дамби та затоплення міста обурені на бездіяльність влади жителі почали погрожувати від'єднатись від Росії.
Обурені жителі Орська погрожують Путіну
Зокрема, жителі міста дорікають російській владі, яка швидко організувала подачу води на територію окупованого Криму, однак людей в Орську кинули на призволяще.
На емоціях він пригрозив, що так Орськ може піти від Росії.
Його позицію підтримав натовп містян.
Одна з жінок сказала: "Усім допомагаємо, крім себе... Куди їхати???? Ви все місто затопите!".
Що відбувається в Орську
Російський Орськ продовжує затоплювати після прориву дамби. Тепер там призупинив роботу нафтопереробний завод.
Російські ЗМІ з з посиланням на пресслужбу заводу "Орскнєфтєоргсінтез" повідомили, що зупинка заводу має запобігти екологічним ризикам.
Там додали, що таке рішення викликане потребою дотримуватися правил техніки безпеки.
У мережі повідомляють, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ.
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