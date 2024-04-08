Обурені жителі Орська пригрозили від'єднатись від Росії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Обурені жителі Орська пригрозили від'єднатись від Росії — відео

протести в Орську
Джерело:  online.ua

В Орську на тлі прориву дамби та затоплення міста обурені на бездіяльність влади жителі почали погрожувати від'єднатись від Росії. 

Обурені жителі Орська погрожують Путіну

Зокрема, жителі міста дорікають російській владі, яка швидко організувала подачу води на територію окупованого Криму, однак людей в Орську кинули на призволяще.

Скрізь по всіх групах Орська виклали: "Давайте допоможемо рушниками, ганчірками, білизною нижньою і так далі"... Фотки надсилають, усе є в наявності, кудись шлють. А де місто-то, б***ь, де гроші???? Що, нам не виділили жодного разу гроші на білизну? У нас є резерв, у будь-якому разі, у нас є військові частини, звідки можна перемістити ті самі ліжка тощо. Навіщо люди повинні власним коштом, б***ь, у яких житла не залишилося, виділяти на подушки? -заявляє один з жителів міста.

На емоціях він пригрозив, що так Орськ може піти від Росії.

Води немає, виходить, вони могли спокійно зробити щось тимчасове! Шляхопровід. Вибачаюся, б***ь. Коли Крим приєднали, б***ь, шляхопровід води е****ли. А до нас немає! Що, як Крим нам треба від'єднатися? Зараз від'єднаємося! — заявляє росіянин.

Його позицію підтримав натовп містян.

Одна з жінок сказала: "Усім допомагаємо, крім себе... Куди їхати???? Ви все місто затопите!".

Що відбувається в Орську

Російський Орськ продовжує затоплювати після прориву дамби. Тепер там призупинив роботу нафтопереробний завод. 

Російські ЗМІ з з посиланням на пресслужбу заводу "Орскнєфтєоргсінтез" повідомили, що зупинка заводу має запобігти екологічним ризикам.

Там додали, що таке рішення викликане потребою дотримуватися правил техніки безпеки.

У мережі повідомляють, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Орську мешканцям наказали залишили домівки через прорив дамби
дамба
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Орську повторно прорвало дамбу — відео
Орськ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії Орський НПЗ припинив роботу через прорив дамби
Орський НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?