В Орську на тлі прориву дамби та затоплення міста обурені на бездіяльність влади жителі почали погрожувати від'єднатись від Росії.

Обурені жителі Орська погрожують Путіну

Зокрема, жителі міста дорікають російській владі, яка швидко організувала подачу води на територію окупованого Криму, однак людей в Орську кинули на призволяще.

Скрізь по всіх групах Орська виклали: "Давайте допоможемо рушниками, ганчірками, білизною нижньою і так далі"... Фотки надсилають, усе є в наявності, кудись шлють. А де місто-то, б***ь, де гроші???? Що, нам не виділили жодного разу гроші на білизну? У нас є резерв, у будь-якому разі, у нас є військові частини, звідки можна перемістити ті самі ліжка тощо. Навіщо люди повинні власним коштом, б***ь, у яких житла не залишилося, виділяти на подушки? -заявляє один з жителів міста. Поширити

На емоціях він пригрозив, що так Орськ може піти від Росії.

Води немає, виходить, вони могли спокійно зробити щось тимчасове! Шляхопровід. Вибачаюся, б***ь. Коли Крим приєднали, б***ь, шляхопровід води е****ли. А до нас немає! Що, як Крим нам треба від'єднатися? Зараз від'єднаємося! — заявляє росіянин. Поширити

Його позицію підтримав натовп містян.

Одна з жінок сказала: "Усім допомагаємо, крім себе... Куди їхати???? Ви все місто затопите!".

Що відбувається в Орську

Російський Орськ продовжує затоплювати після прориву дамби. Тепер там призупинив роботу нафтопереробний завод.

Російські ЗМІ з з посиланням на пресслужбу заводу "Орскнєфтєоргсінтез" повідомили, що зупинка заводу має запобігти екологічним ризикам.

Там додали, що таке рішення викликане потребою дотримуватися правил техніки безпеки.

У мережі повідомляють, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ.