В Орске на фоне прорыва дамбы и затопления города возмущенные бездействием власти жители начали угрожать отсоединиться от России.

Возмущенные жители Орска угрожают Путину

В частности, жители города упрекают российские власти, которые быстро организовали подачу воды на территорию оккупированного Крыма, однако людей в Орске бросили на произвол судьбы.

Везде по всем группам Орска выложили: "Давайте поможем полотенцами, тряпками, нижним бельем и так далее"... Фотки присылают, все есть в наличии, куда-то шлют. А где город-то, б***ь, где деньги???? Что, нам не выделили ни разу деньги на белье? У нас есть резерв, в любом случае, у нас есть воинские части, откуда можно переместить те же кровати и т.д. Зачем люди должны за свой счет, б***ь, в которых жилья не осталось, выделять на подушки? –заявляет один из жителей города. Поделиться

На эмоциях он пригрозил, что так Орск может уйти от России.

Воды нет, значит, они могли спокойно сделать что-то временное! Путепровод. Извиняюсь, б***ь. Когда Крым присоединили, б***ь, путепровод воды е****ли. А к нам нет! Что, если Крым нам нужно отсоединиться? Сейчас отсоединимся! — заявляет россиянин. Поделиться

Его позицию поддержала толпа горожан.

Одна из женщин сказала: "Всем помогаем, кроме себя... Куда ехать???? Вы весь город затопите!"

Что происходит в Орске

Российский Орск продолжает затапливаться после прорыва дамбы. Теперь там приостановил работу нефтеперерабатывающий завод.

Российские СМИ со ссылкой на прессслужбу завода "Орскнефтеоргсинтез" сообщили, что остановка завода должна предотвратить экологические риски.

Там добавили, что такое решение вызвано необходимостью соблюдать правила техники безопасности.

В сети сообщают, что вода добралась до территории за несколько километров до НПЗ.