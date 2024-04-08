В Орске на фоне прорыва дамбы и затопления города возмущенные бездействием власти жители начали угрожать отсоединиться от России.
Возмущенные жители Орска угрожают Путину
В частности, жители города упрекают российские власти, которые быстро организовали подачу воды на территорию оккупированного Крыма, однако людей в Орске бросили на произвол судьбы.
На эмоциях он пригрозил, что так Орск может уйти от России.
Его позицию поддержала толпа горожан.
Одна из женщин сказала: "Всем помогаем, кроме себя... Куда ехать???? Вы весь город затопите!"
Что происходит в Орске
Российский Орск продолжает затапливаться после прорыва дамбы. Теперь там приостановил работу нефтеперерабатывающий завод.
Российские СМИ со ссылкой на прессслужбу завода "Орскнефтеоргсинтез" сообщили, что остановка завода должна предотвратить экологические риски.
Там добавили, что такое решение вызвано необходимостью соблюдать правила техники безопасности.
В сети сообщают, что вода добралась до территории за несколько километров до НПЗ.
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