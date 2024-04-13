В России из-за паводка произошло масштабное затопление Оренбурга — видео
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В России из-за паводка произошло масштабное затопление Оренбурга — видео

Наводнение в Оренбурге
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Источник:  online.ua

Из-за масштабного паводка и промедления местных властей российский Оренбург стремительно уходит под воду.

Что известно о масштабном затоплении в российском Оренбурге

Отмечается, что большое количество домов в результате паводка уже оказалось под водой.

Сейчас продолжается эвакуация жителей города.

Паводок произошел из-за критического уровня воды в реке Урал.

Российские СМИ и местные Telegram-каналы сообщают, что к утру 13 апреля в течение 4 часов уровень воды поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 1180 см.

При этом критическим считается уровень 930 см.

Что известно о действиях местных властей на фоне затопления Оренбурга

По состоянию на 12 часов уровень воды увеличился еще на 3 сантиметра, достигнув отметки 1183 см.

Люди начали эвакуировать из отдельных районов города.

Обстановка остается сложной. На ряде территорий пик наводнения впереди, — заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Всего в регионе затопило более 12 тыс домов и 17 тыс приусадебных участков

В некоторых районах Оренбурга зафиксированы обвалы стен жилых домов.

Обрушение стены фиксируют в доме-четырехэтажке, расположенном на улице Потехина, 35.

Также заметны провалы грунтов. Самые масштабные затопления на 13 апреля — в микрорайоне Овчинный городок (СНО "Березка"), СНО "Росинка" (в поселке Весеннее 2), под воду уже пошла остановка на улице Белявской.

Также сильно топит село имени 9 января в Оренбургском районе.

12 апреля в 500-тысячном Оренбурге выла сирена из-за большой воды, которая продолжает подниматься, затапливая город. Местным сказали, что ситуация в Оренбурге крайне опасна, а тревога — не шутка. С обращением выступал местный мэр Сергей Салмин.

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