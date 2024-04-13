Из-за масштабного паводка и промедления местных властей российский Оренбург стремительно уходит под воду.
Что известно о масштабном затоплении в российском Оренбурге
Отмечается, что большое количество домов в результате паводка уже оказалось под водой.
Сейчас продолжается эвакуация жителей города.
Паводок произошел из-за критического уровня воды в реке Урал.
Российские СМИ и местные Telegram-каналы сообщают, что к утру 13 апреля в течение 4 часов уровень воды поднялся на 9 сантиметров и достиг отметки 1180 см.
При этом критическим считается уровень 930 см.
Что известно о действиях местных властей на фоне затопления Оренбурга
По состоянию на 12 часов уровень воды увеличился еще на 3 сантиметра, достигнув отметки 1183 см.
Люди начали эвакуировать из отдельных районов города.
Всего в регионе затопило более 12 тыс домов и 17 тыс приусадебных участков
В некоторых районах Оренбурга зафиксированы обвалы стен жилых домов.
Обрушение стены фиксируют в доме-четырехэтажке, расположенном на улице Потехина, 35.
Также заметны провалы грунтов. Самые масштабные затопления на 13 апреля — в микрорайоне Овчинный городок (СНО "Березка"), СНО "Росинка" (в поселке Весеннее 2), под воду уже пошла остановка на улице Белявской.
Также сильно топит село имени 9 января в Оренбургском районе.
12 апреля в 500-тысячном Оренбурге выла сирена из-за большой воды, которая продолжает подниматься, затапливая город. Местным сказали, что ситуация в Оренбурге крайне опасна, а тревога — не шутка. С обращением выступал местный мэр Сергей Салмин.
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