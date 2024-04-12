В Оренбурге РФ сиренами объявили массовую эвакуацию из-за прорыва дамбы — видео

Городские власти 500-тысячного Оренбурга объявили массовую эвакуацию из-за ухудшения ситуации с наводнением. Пока эвакуации подлежат только несколько районов города.
В российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию
По словам мэра города, с начала суток уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см.
Прежде эвакуироваться призывают жителей ближайших к реке районов — ЖК Гранд-парк, поселков им. Куйбышева и Солнечное, 23-го и 24-го микрорайонов, Авиагородка и Овкиного городка.
Также SMS-сообщение с призывом к эвакуации жителям города рассылает региональное управление МЧС.
Что известно о затоплении России
Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.
Согласно последним данным, утром 12 апреля власти РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды там поднялся за ночь на 1,4 метра.
Как заявил местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.
Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.
Также как сообщают местные телеграмм-каналы, паводок добрался уже до Западной Сибири — затоплены три области. Пока известно, что существенно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-