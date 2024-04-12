В Оренбурге РФ сиренами объявили массовую эвакуацию из-за прорыва дамбы — видео

Городские власти 500-тысячного Оренбурга объявили массовую эвакуацию из-за ухудшения ситуации с наводнением. Пока эвакуации подлежат только несколько районов города.

В российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию

Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не обучающая тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна, — заявил в своем обращении к жителям мэр города Сергей Салмин. Поделиться

По словам мэра города, с начала суток уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см.

Прежде эвакуироваться призывают жителей ближайших к реке районов — ЖК Гранд-парк, поселков им. Куйбышева и Солнечное, 23-го и 24-го микрорайонов, Авиагородка и Овкиного городка.

Срочно эвакуируйте. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Ситуация критическая, не теряйте время! — заявил Салмин. Поделиться

Также SMS-сообщение с призывом к эвакуации жителям города рассылает региональное управление МЧС.

Что известно о затоплении России

Наводнение в России продолжается и затапливает все большее количество регионов.

Согласно последним данным, утром 12 апреля власти РФ пришлось эвакуировать деревню Каминское в Курганской области России. Там уровень воды там поднялся за ночь на 1,4 метра.

Как заявил местный губернатор Вадим Шумков, уже скоро наводнение может достичь Кургана.

Более того, сообщается, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.