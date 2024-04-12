В Оренбурзі РФ сиренами оголосили масову евакуацію через прорив дамби — відео

Міська влада 500-тисячного Оренбурга оголосила масову евакуацію через погіршення ситуації з повінню. Поки що евакуації підлягають тільки кілька районів міста.

В російському Оренбурзі оголосили масову евакуацію

Увага, оренбуржці! У місті звучить сирена. Це не навчальна тривога. Проводиться масова евакуація! Паводкова ситуація в Оренбурзі вкрай небезпечна, — заявив у своєму зверненні до жителів мер міста Сергій Салмін. Поширити

За словами мера міста, від початку доби рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і сягнув небезпечної позначки в 1143 см.

Насамперед евакуюватися закликають мешканців найближчих до річки районів — ЖК Гранд-парк, селищ ім. Куйбишева і Сонячне, 23-го і 24-го мікрорайонів, Авіамістечка і Овчиного містечка.

Терміново евакуюйтеся. Візьміть із собою документи, ліки, речі першої необхідності та негайно залиште будинки. Ситуація критична, не втрачайте час! — заявив Салмін. Поширити

Також SMS-повідомлення із закликом до евакуації жителям міста розсилає регіональне управління МНС.

Що відомо про затоплення Росії

Повінь у Росії триває й затоплює дедалі більше регіонів.

Згідно з останніми даними, вранці 12 квітня владі РФ довелося евакуювати село Камінське в Курганській області Росії. Саме там рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра.

Як заявив місцевий губернатор Вадим Шумков, уже незабаром повінь може досягти Кургану.

Ба більше, повідомляється, що в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см, паводок дійшов до багатоквартирних будинків. За ніч в Оренбурзькій області затоплено ще близько 3 тисяч будинків, проводиться масова евакуація.