В Оренбурзі РФ сиренами оголосили масову евакуацію через прорив дамби — відео

Міська влада 500-тисячного Оренбурга оголосила масову евакуацію через погіршення ситуації з повінню. Поки що евакуації підлягають тільки кілька районів міста.
В російському Оренбурзі оголосили масову евакуацію
За словами мера міста, від початку доби рівень води в річці Урал піднявся на 40 см і сягнув небезпечної позначки в 1143 см.
Насамперед евакуюватися закликають мешканців найближчих до річки районів — ЖК Гранд-парк, селищ ім. Куйбишева і Сонячне, 23-го і 24-го мікрорайонів, Авіамістечка і Овчиного містечка.
Також SMS-повідомлення із закликом до евакуації жителям міста розсилає регіональне управління МНС.
Що відомо про затоплення Росії
Повінь у Росії триває й затоплює дедалі більше регіонів.
Згідно з останніми даними, вранці 12 квітня владі РФ довелося евакуювати село Камінське в Курганській області Росії. Саме там рівень води там піднявся за ніч на 1,4 метра.
Як заявив місцевий губернатор Вадим Шумков, уже незабаром повінь може досягти Кургану.
Ба більше, повідомляється, що в Оренбурзі рівень води в річці Урал піднявся до 1143 см, паводок дійшов до багатоквартирних будинків. За ніч в Оренбурзькій області затоплено ще близько 3 тисяч будинків, проводиться масова евакуація.
Також як повідомляють місцеві телеграм-канали, паводок дістався вже до Західного Сибіру — наразі затоплені три області. Наразі відомо, що суттєво піднявся рівень води в річці Томь, на якій розташовані Томськ і Кемерово.
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