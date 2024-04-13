У Росії через паводок сталось масштабне затоплення Оренбурга — відео
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У Росії через паводок сталось масштабне затоплення Оренбурга — відео

Підтоплення в Оренбурзі
Джерело:  online.ua

Через масштабний паводок і зволікання місцевої влади російський Оренбург стрімко йде під воду. 

Що відомо про масштабне затоплення в російському Оренбурзі

Зазначається, що велика кількість будинків внаслідок паводку вже опинилась під водою.

Наразі триває масштана евакуація жителів міста.

Паводок стався через критичний рівень води в річці Урал.

Російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляють, що станом на ранок 13 квітня протягом 4 годин рівень води піднявся на 9 сантиметрів і сягнув позначки 1180 см.

При цьому критичним вважається рівень у 930 см.

Що відомо про дії місцевої влади на тлі затоплення Оренбурга

Станом на 12:00 рівень води збільшився ще на 3 сантиметри, досягши позначки 1183 см.

Людей почали евакуювати з окремих районів міста.

Обстановка залишається складною. На низці територій пік повені попереду, — заявив губернатор Оренбурзької області Денис Паслер.

Загалом у регіоні затопило більше ніж 12 тис будинків і 17 тис присадибних ділянок

В деяких районах Оренбурга зафіксовані обвали стін житлових будинків.

Обвалення стіни фіксують у будинку-чотириповерхівці, розташованому на вулиці Потєхіна, 35.

Також помітні провали ґрунтів. Наймасштабніші затоплення станом на 13 квітня — у мікрорайоні Овчинне містечко (СНТ "Берізка"), СНТ "Росинка" (у селищі Весняне 2), під воду вже пішла зупинка на вулиці Білявській.

Також сильно топить село імені 9 Січня в Оренбурзькому районі.

12 квітня в 500-тисячному Оренбурзі вила сирена через велику воду, яка продовжує підійматися, затоплюючи місто. Місцевим сказали, що ситуація в Оренбурзі вкрай небезпечна, а тривога — не жарт. Зі зверненням виступав місцевий мер Сергій Салмін.

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