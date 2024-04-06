Війська РФ скинули з дрона вибухівку на місто в Херсонській області. Є постраждалі

Російські окупаційні війська у суботу, 6 квітня, скинули вибуховий предмет із БПЛА біля магазину в місті Берислав.
Війська РФ скинули з дрона вибухівку на місто в Херсонській області
Унаслідок атаки двоє людей постраждали: 53-річна жінка та 30-річний чоловік дістали контузії та мінно-вибухові травми. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
Окрім цього, війська РФ також атакували сьогодні двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. Пошкоджено покрівлю, вибито двері та шибки. На щастя, люди не постраждали.
Російські військові атакували Михайлівку
Російські війська 28 березня відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.
Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області
Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна.
Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.
У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту.
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