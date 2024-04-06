Війська РФ скинули з дрона вибухівку на місто в Херсонській області. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ скинули з дрона вибухівку на місто в Херсонській області. Є постраждалі

Херсонська ОВА
обстріл

Російські окупаційні війська у суботу, 6 квітня, скинули вибуховий предмет із БПЛА біля магазину в місті Берислав.

Війська РФ скинули з дрона вибухівку на місто в Херсонській області

Унаслідок атаки двоє людей постраждали: 53-річна жінка та 30-річний чоловік дістали контузії та мінно-вибухові травми. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно. 

Окрім цього, війська РФ також атакували сьогодні двома дронами-камікадзе житловий будинок у Михайлівці. Пошкоджено покрівлю, вибито двері та шибки. На щастя, люди не постраждали.

Російські військові атакували Михайлівку

Російські війська 28 березня відкрили вогонь з міномету, коли поліцейські намагалися евакуювати пораненого та загиблу із села Михайлівка Херсонської області.

Так, з різного озброєння окупанти атакували Михайлівку Херсонської області

Били з танку, потім скинули боєприпас із дрона на житловий будинок, де внаслідок вибуху під завалами загинула 61-річна жінка, її 59-річний чоловік отримав контузію та садна.

Коли поліцейські намагалися евакуювати постраждалого та забрати тіло його дружини, противник відкрив мінометний вогонь.

У коротких перервах між обстрілами поліцейським на броньованому автомобілі вдалося вивезти потерпілого та тіло загиблої з обстрілюваного населеного пункту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з окупованої Росією Херсонщини ще трьох дітей
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
дитина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 14 атак армії РФ за добу на лівобережжі Херсонщини
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ встановили прапор України на окупованій Херсонщині — відео
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?