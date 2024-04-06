ЗСУ встановили прапор України на окупованій Херсонщині — відео

На тимчасово окупованій Херсонської області військові встановили український прапор. Для цього бійці використали безпілотні літальні апарати типу Mavic 3.

Що відомо про встановлення прапору на окупованій Херсонщині

Це вдалося зробити екіпажу БПЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно, — йдеться у повідомленні. Поширити

У пресслужбі бригади наголосили, що чотири пілоти з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" і "Пірат" встановили на тимчасово підконтрольній окупантами території державний прапор України за допомогою двох БПЛА типу Mavic 3.

Українські бійці опублікували відео, в якому показали, як дрон разом з українським прапором летів через річку Дніпро. Недалеко від лівого берега була розміщена споруда, на якій БПЛА й встановив прапор.

Армія РФ зазнає серйозних втрат на лівому березі Дніпра

Протягом останніх декількох тижнів ЗСУ вдалося знищити 222 одиниці російської техніки біля Кринок.

Також журналісти звернули увагу на те, що на полі бою стрімко росте кількість 60-річних танків Т-62, які Кремль витягнув із довгострокового зберігання, щоб замінити частину знищеного озброєння.

ЗСУ переважно воюють піхотою і втратили у в районі цього населеного пункту лише 47 одиниць техніку. Сили оборони частіше використовують свої гаубиці з правого берега Дніпра.

Як зазначає видання, нещодавно російський військовий блогер "Романов" заявив, що морська піхота України просунулася на невелику відстань у бік Козачих Лагерів.