Україна евакуювала 7 дітей з ТОТ Запорізької та Херсонської областей

До України повернулося ще сім дітей з родинами з окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей.

Ще 7 дітей з родинами повернуто до України

Україна змогла повенути з окупованих територій семеро дітей.

Про це повідомляє Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

Як розповів Лубінець, дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців. Їх змушували брати російські паспорти, а діти мали навчатися у школі за канонами "руського міра".

Окрім того, росіяни могли мобілізувати на війну хлопців-підлітків, яки невдовзі мали стати повнолітніми.

Батьки дітей у нашому Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію.

Викрадення РФ українських дітей з ТОТ

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі переміщує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Викрадення дітей стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей. Поширити

Нещодавно Україна повернула ще дев'ятьох дітей, яких в окупації змушували ходити до російських шкіл і нав'язували проросійську пропаганду.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.