Украина эвакуировала 7 детей с ВОТ Запорожской и Херсонской областей

В Украину вернули еще семь детей с семьями из оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.

Еще 7 детей с семьями возвращены в Украину

Украина смогла вывезти с оккупированных территорий семеро детей.

Об этом сообщает Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как рассказал Лубинец, некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей. Их заставляли брать российские паспорта, а дети должны были учиться в школе по канонам "русского мира".

Кроме того, россияне могли мобилизовать на войну подростков, которые вскоре должны были стать совершеннолетними.

Родители детей в нашем Центре защиты прав ребенка озвучили, что перспективы будущего на ВТО не вписываются в дальнейшее видение жизни их семей, поэтому приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию.

Похищение РФ украинских детей с ВОТ

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе перемещает украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Похищение детей стало поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей. Поделиться

Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.