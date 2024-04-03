Украина эвакуировала 7 детей с ВОТ Запорожской и Херсонской областей

В Украину вернули еще семь детей с семьями из оккупированных Россией территорий Запорожской и Херсонской областей.
Еще 7 детей с семьями возвращены в Украину
Украина смогла вывезти с оккупированных территорий семеро детей.
Об этом сообщает Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как рассказал Лубинец, некоторые из семей пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей. Их заставляли брать российские паспорта, а дети должны были учиться в школе по канонам "русского мира".
Кроме того, россияне могли мобилизовать на войну подростков, которые вскоре должны были стать совершеннолетними.
Родители детей в нашем Центре защиты прав ребенка озвучили, что перспективы будущего на ВТО не вписываются в дальнейшее видение жизни их семей, поэтому приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию.
Похищение РФ украинских детей с ВОТ
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе перемещает украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-