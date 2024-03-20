Конгресс США одобрил резолюцию по похищению Россией украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

Конгресс США одобрил резолюцию по похищению Россией украинских детей

Конгресс США
Конгресс США
Читати українською

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по похищению Россией украинских детей.

Что известно о резолюции Конгресса по похищению украинских детей

По информации, согласно принятому документу, кремлевский режим во главе с диктатором Владимиром Путиным несут ответственность за принудительное и преступное похищение детей с оккупированных украинских территорий.

Резолюция жестко осуждает следующие действия.

Документом отмечается, что участие в процессе усыновления противоречит взятым РФ на себя обязательствам в рамках конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него”.

В Резолюции также отмечается, что преступные власти РФ и ее сторонники пытаются уничтожить целые поколения украинских детей и фактически прервать возможность создания следующего поколения украинцев.

Кроме этого указывается, что это также сказывается на возможностях дальнейшего восстановления Украины.

Целью этого является уничтожение языка, культуры, истории и идентичности.

Отмечается, развязанная Россией преступная война против Украины значительно увеличила риски случаев торговли детьми, эксплуатации детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травмы, лишения образования и убежища, смерти.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Документальный фильм "Несломленные дети. Я жду" покажут в эфире телеканала НТН
Несломленные дети. Я жду
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Документальную ленту "Несломленные дети. Я жду" покажут в эфире телеканала Мега
Несломленные дети. Я жду
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Несломленные дети. Я жду". В Словакии прошел показ ленты online.ua о жизни детей во время войны
Несломленные дети. Я жду

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?