Что известно о резолюции Конгресса по похищению украинских детей

По информации, согласно принятому документу, кремлевский режим во главе с диктатором Владимиром Путиным несут ответственность за принудительное и преступное похищение детей с оккупированных украинских территорий.

Резолюция жестко осуждает следующие действия.

Документом отмечается, что участие в процессе усыновления противоречит взятым РФ на себя обязательствам в рамках конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него”.

В Резолюции также отмечается, что преступные власти РФ и ее сторонники пытаются уничтожить целые поколения украинских детей и фактически прервать возможность создания следующего поколения украинцев.

Кроме этого указывается, что это также сказывается на возможностях дальнейшего восстановления Украины.

Целью этого является уничтожение языка, культуры, истории и идентичности.

Отмечается, развязанная Россией преступная война против Украины значительно увеличила риски случаев торговли детьми, эксплуатации детского труда, преступлений на почве пола, голода, физической и моральной травмы, лишения образования и убежища, смерти.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.