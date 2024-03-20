Що відомо про резолюціжю Конгресу щодо викрадення українських дітей

За інформацією відповідно ухваленного документу, кремлівський режим на чолі із диктатором Володимиром Путіним несуть відповідальність за примусове та злочинне викрадення дітей з окупованих українських територій.

Резолюція жорстко засуджує такі дії.

Документом зазначається, що участь у процесі усиновлення протиречить взятим РФ на себе забов’язанням у рамках конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього”.

У Резолюції також зазначається, що злочинна влада РФ і її прихильники намагаються знищити цілі покоління українських дітей та фактично перервати змогу створення наступного покоління українців.

Окрім цього вказується, що це також б’є по можливостях подальшої відбудови України.

Метою цього є знищення мови, культури, історії та ідентичності.

Наголошується, розв’язана Росією злочинна війна проти України значно збільшила ризики випадків торгівлі дітьми, експлуатації дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, фізичної та моральної травм, позбавлення освіти та прихистку, смерті.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.