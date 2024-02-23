"Незламні діти. Я чекаю". У Словаччині пройшов показ стрічки online.ua про життя дітей під час війни
Категорія
Культура
Дата публікації

"Незламні діти. Я чекаю". У Словаччині пройшов показ стрічки online.ua про життя дітей під час війни

"Незламні діти. Я чекаю". У Словаччині пройшов показ стрічки online.ua про життя дітей під час війни
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Джерело:  online.ua

У рамках заходів, присвячених другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, посольство України в Словаччині презентувало документальну стрічку online.ua "Незламні діти. Я чекаю".

У Словаччині показали стрічку "Незламні діти. Я чекаю"

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран повідомив, що у Словаччині розпочався марафон заходів, присвячених другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та десятих роковин військової агресії Росії.

У Представництві Європейської Комісії в Словацькій Республіці захід присвятили українським дітям.

У своєму виступі перед учасниками висловив вдячність за міжнародну підтримку України, в т.ч. допомогу українським родинам з дітьми, наголосив на тому, що війна не оминула жодну нашу дитину, залишивши в їх памʼяті, в кращому випадку, жахливі спогади про її початок.

Мирослав Кастран

Мирослав Кастран

Посол України у Словаччині

Також посол згадав про створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яка є основою плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.slovakia

Учасники заходу — іноземні посли, представники дипломатичного корпусу та неурядових організацій — ознайомилися з історіями маленьких українців, дитинство яких вкрала війна, переглянувши документальний фільм українського медіа online.ua "Незламні діти. Я чекаю".

Посол підкреслив, що всі мають максимально використати свій вплив, сили та ресурси аби повернути вкрадених Росією українських дітей, тих, чиє дитинство докорінно змінилося через повномасштабну військову агресію росіян проти України.

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