"Незламні діти. Я чекаю". У Словаччині пройшов показ стрічки online.ua про життя дітей під час війни

У рамках заходів, присвячених другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, посольство України в Словаччині презентувало документальну стрічку online.ua "Незламні діти. Я чекаю".
У Словаччині показали стрічку "Незламні діти. Я чекаю"
Посол України в Словаччині Мирослав Кастран повідомив, що у Словаччині розпочався марафон заходів, присвячених другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та десятих роковин військової агресії Росії.
У Представництві Європейської Комісії в Словацькій Республіці захід присвятили українським дітям.
Також посол згадав про створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яка є основою плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським.
Учасники заходу — іноземні посли, представники дипломатичного корпусу та неурядових організацій — ознайомилися з історіями маленьких українців, дитинство яких вкрала війна, переглянувши документальний фільм українського медіа online.ua "Незламні діти. Я чекаю".
Посол підкреслив, що всі мають максимально використати свій вплив, сили та ресурси аби повернути вкрадених Росією українських дітей, тих, чиє дитинство докорінно змінилося через повномасштабну військову агресію росіян проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-