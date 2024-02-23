"Несломленные дети. Я жду". В Словакии прошел показ ленты online.ua о жизни детей во время войны

В рамках мероприятий, посвященных второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, посольство Украины в Словакии представило документальную ленту online.ua "Несломленные дети. Я жду".
В Словакии показали фильм "Несломленные дети. Я жду"
Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран сообщил, что в Словакии начался марафон мероприятий, посвященных второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и десятой годовщине военной агрессии России.
В Представительстве Европейской Комиссии в Словацкой Республике мероприятие посвятили украинским детям.
Также посол упомянул о создании Международной коалиции по возвращению украинских детей, являющейся основой плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Участники мероприятия — иностранные послы, представители дипломатического корпуса и неправительственных организаций — ознакомились с историями маленьких украинцев, детство которых украла война, просмотрев документальный фильм украинского медиа online.ua "Несломленные дети. Я жду".
Посол подчеркнул, что все должны максимально использовать свое влияние, силы и ресурсы, чтобы вернуть украденных Россией украинских детей, тех, чье детство коренным образом изменилось из-за полномасштабной военной агрессии россиян против Украины.
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