"Несломленные дети. Я жду". В Словакии прошел показ ленты online.ua о жизни детей во время войны

В рамках мероприятий, посвященных второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, посольство Украины в Словакии представило документальную ленту online.ua "Несломленные дети. Я жду".

В Словакии показали фильм "Несломленные дети. Я жду"

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран сообщил, что в Словакии начался марафон мероприятий, посвященных второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину и десятой годовщине военной агрессии России.

В Представительстве Европейской Комиссии в Словацкой Республике мероприятие посвятили украинским детям.

В своем выступлении перед участниками выразил благодарность за международную поддержку Украины, в т.ч. помощь украинским семьям с детьми, отметил, что война не обошла ни одного нашего ребенка, оставив в их памяти, в лучшем случае, ужасные воспоминания о его начале. Мирослав Кастран Посол Украины в Словакии

Также посол упомянул о создании Международной коалиции по возвращению украинских детей, являющейся основой плана действий Bring Kids Back UA, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.slovakia

Участники мероприятия — иностранные послы, представители дипломатического корпуса и неправительственных организаций — ознакомились с историями маленьких украинцев, детство которых украла война, просмотрев документальный фильм украинского медиа online.ua "Несломленные дети. Я жду".

Посол подчеркнул, что все должны максимально использовать свое влияние, силы и ресурсы, чтобы вернуть украденных Россией украинских детей, тех, чье детство коренным образом изменилось из-за полномасштабной военной агрессии россиян против Украины.