Похищение украинских детей. СБУ сообщила о подозрении двум россиянкам из окружения Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Похищение украинских детей. СБУ сообщила о подозрении двум россиянкам из окружения Путина

СБУ
Ребенок
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Служба безопасности задокументировала преступления депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой и ее сообщницы Инны Варламовой — супруги главы фракции в Федеральном собрании России Сергея Миронова.

Россияне воруют детей с оккупированных территорий Украины

Фигурантки дела входят в близкое окружение Путина и причастны к похищению украинских детей с временно захваченных регионов Украины.

Об этом сообщило СБУ в Facebook.

По данным следствия, в период оккупации Херсона злоумышленницы принудительно вывезли в Россию двух несовершеннолетних воспитанников местного Дома ребенка.

Речь идет о новорожденной девочке и двухлетнем мальчике.

Чтобы осмотреть детей перед депортацией, Лантратова и Варламова прибыли в областной центр под видом «официального визита» представительниц страны-агрессора.

Тогда они наведались в городской детдом, из которого вывезли двух малышей в Москву якобы для оздоровления в российских медучреждениях.

На самом деле расследование установило, что депортированные дети не имели физических недостатков и не нуждались в медицинском вмешательстве.

После деоккупации Херсона правоохранители провели обыски в Доме ребенка, где обнаружили фиктивные документы по вывозу несовершеннолетних в РФ с подписями Лантратовой и Варламовой.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, принудительном индивидуальном или массовом переселении или депортации лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку злоумышленницы находятся на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Российский политик Миронов "удочерил" похищенную из Херсона девочку

Лидер политической партии "Справедливая Россия", 70-летний Сергей Миронов, взял за дочь похищенную из Херсонского областного дома ребенка 10-месячную девочку

Миронов и его жена 55-летняя Инна Варламова "удочерили" Маргариту Прокопенко, которая была самой молодой жительницей детского дома на Херсонщине. Там жили дети, у которых были проблемы со здоровьем, чьи родители потеряли над ними опеку или умерли.

Мама Маргариты отказалась от ребенка вскоре после его рождения, а местонахождение отца было неизвестно.

В августе 2022 года в больнице появилась женщина в сиреневом платье. Она представилась начальницей по делам детей из Москвы. После ее отъезда врачу позвонил чиновник из РФ и потребовал собрать Маргариту в путешествие. Через неделю за девочкой приехали мужчины в военной форме.

BBC искала Маргариту в течение 5 месяцев. Для начала удалось выяснить, кто такая таинственная женщина в сиреневом. Оказалось, что это Инна Варламова. Незадолго до похищения Маргариты Варламова вышла замуж лидера политической партии Сергея Миронова.

Журналисты выяснили, что маленькую украинку забрали в Москву и изменили личные данные.

Маргариту Прокопенко переименовали в Марину Миронову в честь ее названного отца Сергея Миронова. Местом ее рождения указан Подольск. Российское правительство заявило, что ничего не знает о деле Маргариты и не может комментировать.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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