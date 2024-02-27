«Похищенные голоса». Истории украинских детей прозвучали в штаб-квартире ООН

В рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину украинские дети, которых удалось вернуть после похищения россиянами, посетили штаб-квартиру ООН, где рассказали о российских преступлениях.

В штаб-квартире ООН заслушали истории украинских детей

Постоянные представительства Украины, Чехии, Польши, Канады, Латвии, Нидерландов, Эстонии и Представительство ЕС при Организации Объединенных Наций совместно провели закрытую встречу для обсуждения критически важного вопроса судьбы похищенных Российской Федерацией украинских детей и их возвращения.

На встрече с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министерки иностранных дел Канады Мелани Жоли и министерки иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот из первых уст прозвучали показания детей.

Истории украинских детей прозвучали в штаб-квартире ООН

Также были озвучены идеи о мерах, способствующих скорейшему возвращению юных украинских граждан из российской депортации, незаконному перемещению и принудительному содержанию, а также восстановлению их прав.

Истории украинских детей прозвучали в штаб-квартире ООН

Благодаря совместной работе различных государственных учреждений и неправительственных организаций сегодня удалось вернуть из России только 388 украинских детей.

Советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время своего выступления на закрытой встрече отметила:

Дети, которых удалось вернуть, рассказывают нам свои истории и позволяют проанализировать конкретные сценарии или техники похищения. Российская Федерация использует целый арсенал приемов похищения украинских детей, что свидетельствует о целенаправленной государственной политике. И что бы это ни было: то ли похищение прямо из биологической семьи, то ли вывоз с целью так называемых оздоровления, реабилитации, отдыха, то ли вывоз детей после убийства их родителей, развод во время фильтрации, то ли вывоз институциональных учреждений в полном составе – это никогда не случайность. Это целенаправленная преступная геноцидная политика. Дарья Герасимчук уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации

Дмитрий Кулеба добавил, что незаконная депортация и принудительная русификация Россией украинских детей является составной частью геноцидной политики Кремля против украинского народа.

В мире не существует глобальной системы безопасности детей

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в видеообращении отметил, что в настоящее время в мире не существует глобальной системы безопасности детей. Именно поэтому по инициативе Президента Украины был начат план Bring Kids Back UA.

Это план действий, который охватывает все аспекты решения вопросов похищения русскими украинских детей и их возвращения из депортации и/или принудительного перемещения обратно в Украину: от поиска и возвращения детей к их реинтеграции, от адвокации к развитию семейных форм воспитания, от документирования преступлений России к межпарламентскому взаимодействию, – подчеркнул он. Поделиться

Информационная кампания "Похищенные голоса" является частью плана действий Bring Kids Back UA.

Цель кампании – информирование мирового сообщества о преступлениях Российской Федерации против украинских детей для защиты и защиты их прав, прекращения депортации и принудительного перемещения, предотвращения принудительной передачи украинских детей в российские семьи, а также принятия всех необходимых мер по безопасному возвращению и воссоединению семей в соответствии с интересами ребенка.