«Похищенные голоса». Истории украинских детей прозвучали в штаб-квартире ООН

В рамках информационной кампании "Похищенные голоса" плана действий Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину украинские дети, которых удалось вернуть после похищения россиянами, посетили штаб-квартиру ООН, где рассказали о российских преступлениях.
В штаб-квартире ООН заслушали истории украинских детей
Постоянные представительства Украины, Чехии, Польши, Канады, Латвии, Нидерландов, Эстонии и Представительство ЕС при Организации Объединенных Наций совместно провели закрытую встречу для обсуждения критически важного вопроса судьбы похищенных Российской Федерацией украинских детей и их возвращения.
На встрече с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министерки иностранных дел Канады Мелани Жоли и министерки иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот из первых уст прозвучали показания детей.
Также были озвучены идеи о мерах, способствующих скорейшему возвращению юных украинских граждан из российской депортации, незаконному перемещению и принудительному содержанию, а также восстановлению их прав.
Благодаря совместной работе различных государственных учреждений и неправительственных организаций сегодня удалось вернуть из России только 388 украинских детей.
Советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время своего выступления на закрытой встрече отметила:
Дмитрий Кулеба добавил, что незаконная депортация и принудительная русификация Россией украинских детей является составной частью геноцидной политики Кремля против украинского народа.
В мире не существует глобальной системы безопасности детей
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в видеообращении отметил, что в настоящее время в мире не существует глобальной системы безопасности детей. Именно поэтому по инициативе Президента Украины был начат план Bring Kids Back UA.
Информационная кампания "Похищенные голоса" является частью плана действий Bring Kids Back UA.
Цель кампании – информирование мирового сообщества о преступлениях Российской Федерации против украинских детей для защиты и защиты их прав, прекращения депортации и принудительного перемещения, предотвращения принудительной передачи украинских детей в российские семьи, а также принятия всех необходимых мер по безопасному возвращению и воссоединению семей в соответствии с интересами ребенка.
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