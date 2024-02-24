Украина вернула из оккупированной Луганщины еще двоих детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из оккупированной Луганщины еще двоих детей

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Ребенок
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С временно оккупированной территории Луганской области удалось вывезти двух родных сестер. Из-за полномасштабной войны девочки не видели маму два года.

Украина вернула домой двух сестер

Как отмечается, на момент российского полномасштабного вторжения девушки жили с бабушкой и дедушкой в небольшой деревушке на Луганщине, тогда как мать работала в городе. Россияне быстро оккупировали село, потому детей не удалось сразу вывезти.

В 2022 году детей заставляли учиться по российской школьной программе, а затем оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку, чтобы те оформили опеку над внучками по российскому образцу.

Однако Минреинтеграции, Общественный союз "Украинская сеть за права ребенка" и проект поиска и возвращения детей "Путь домой" смогли вернуть детей матери.

Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.

Наш фонд вернул уже почти 230 детей, депортированных, похищенных, принудительно перемещенных с оккупированных территорий, с территории России. Кстати, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, либо на попечении, — отметил Кулеба.

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