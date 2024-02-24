Украина вернула из оккупированной Луганщины еще двоих детей

С временно оккупированной территории Луганской области удалось вывезти двух родных сестер. Из-за полномасштабной войны девочки не видели маму два года.

Украина вернула домой двух сестер

Как отмечается, на момент российского полномасштабного вторжения девушки жили с бабушкой и дедушкой в небольшой деревушке на Луганщине, тогда как мать работала в городе. Россияне быстро оккупировали село, потому детей не удалось сразу вывезти.

В 2022 году детей заставляли учиться по российской школьной программе, а затем оккупационные власти начали давить на бабушку и дедушку, чтобы те оформили опеку над внучками по российскому образцу.

Однако Минреинтеграции, Общественный союз "Украинская сеть за права ребенка" и проект поиска и возвращения детей "Путь домой" смогли вернуть детей матери.

Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.