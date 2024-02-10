С российской оккупации вернули ребенка, который два года не видел родителей

На подконтрольную Украине территорию вернули девочку, которая на момент вторжения РФ находилась у бабушки и дедушки в Запорожской области.

С оккупации вернули еще одного ребенка

Минреинтеграции сообщает, что в декабре 2023 года к ним обратилась женщина по имени Мария. Она просила помочь вернуть с временно оккупированной территории Запорожской области ее малолетнюю дочь.

К моменту начала полномасштабной войны девочка гостила там у своих бабушки и дедушки. Уехать сразу они не могли, поскольку бабушка была тяжелобольной. Перевозить ее не было возможности. Забирать девочку своими родителями тоже было рискованно. Поделиться

После смерти бабушки, мать обратилась за помощью. После почти двух лет семья снова объединилась.

Возвращение происходило в рамках проекта «Путь домой».

Благодаря совместным усилиям с “Украинской сетью за права ребенка” в рамках проекта уже удалось вернуть 56 детей.

Если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ, сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13. Также можно обратиться в горячую линию Национального информационного бюро: 16-48.

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.