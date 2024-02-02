Украина вернула еще четырех похищенных россиянами детей

Команда Save Ukraine 2 февраля вернула с временно оккупированных Россией территорий четырех украинских детей.
Возвращение похищенных детей
Благотворительная организация Save Ukraine сообщает, что еще 4 ребенка из оккупированной части Запорожской и Херсонской областей возвращены в Украину.
Там отмечают, что сейчас идет 15 спасательная миссия. На сегодняшний день фонд вернул из оккупации и территории России в Украину уже 235 детей.
Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда
Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.
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