Украина вернула еще четырех похищенных россиянами детей

Возвращение похищенных детей

Благотворительная организация Save Ukraine сообщает, что еще 4 ребенка из оккупированной части Запорожской и Херсонской областей возвращены в Украину.

Детям от 0 до 16 лет. Все они сейчас находятся в безопасности в одном из наших центров. Поделиться

Там отмечают, что сейчас идет 15 спасательная миссия. На сегодняшний день фонд вернул из оккупации и территории России в Украину уже 235 детей.

Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.

Наш фонд вернул уже почти 230 детей, депортированных, похищенных, принудительно перемещенных с оккупированных территорий, с территории России. Кстати, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, либо на попечении. Поделиться