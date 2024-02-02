Украина вернула еще четырех похищенных россиянами детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще четырех похищенных россиянами детей

Save Ukraine
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Источник:  Save Ukraine

Команда Save Ukraine 2 февраля вернула с временно оккупированных Россией территорий четырех украинских детей.

Возвращение похищенных детей

Благотворительная организация Save Ukraine сообщает, что еще 4 ребенка из оккупированной части Запорожской и Херсонской областей возвращены в Украину.

Детям от 0 до 16 лет. Все они сейчас находятся в безопасности в одном из наших центров.

Там отмечают, что сейчас идет 15 спасательная миссия. На сегодняшний день фонд вернул из оккупации и территории России в Украину уже 235 детей.

Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.

Наш фонд вернул уже почти 230 детей, депортированных, похищенных, принудительно перемещенных с оккупированных территорий, с территории России. Кстати, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, либо на попечении.

Мы не знаем сегодня, сколько тысяч детей проживают на оккупированных территориях, потому что этой цифры нет. Но мы можем говорить о приблизительных данных, сколько детского населения было потеряно за 10 лет. Именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Они смирились, многие уже выросли… Они стали взрослыми, которые сформировались либо в оккупации, либо на территории России. Эта цифра составляет около 20 тысяч.

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