Україна повернула ще чотирьох викрадених росіянами дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще чотирьох викрадених росіянами дітей

Save Ukraine
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Джерело:  Save Ukraine

Команда Save Ukraine 2 лютого повернула з тимчасово окупованих Росією територій чотирьох українських дітей.

Повернення викрадених дітей

Благодійна організація Save Ukraine повідомляє, що ще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернуто в Україну.

Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів.

Там зазначають, що наразі триває 15 рятувальна місія. На сьогодні фонд повернув з окупації та території Росії в Україну вже 235 дітей.

Засновник Save Ukraine розповів про роботу фонду

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв’ю Online.UA розповів, що Save Ukraine не є єдиним фондом, який працює над поверненням дітей, але, мабуть, вони повернули найбільше дітей.

Наш фонд повернув уже майже 230 дітей, які були депортовані, викрадені, примусово переміщені з окупованих територій, із території Росії. До речі, 64 дитини з цих майже 230 — це діти-сироти, які були або викрадені, або примусово переміщені, або знаходилися в сімейних формах виховання чи прийомних сім’ях, або під опікою.

Ми не знаємо сьогодні, скільки тисяч дітей проживає на окупованих територіях, бо цієї цифри немає. Але ми можемо говорити про приблизні дані, скільки дитячого населення було втрачено за 10 років. Саме втрачено, бо вони ростуть сьогодні як росіяни. Вони змирилися, багато з них вже виросли…Вони стали дорослими, які сформувалися або в окупації, або на території Росії. Ця цифра сягає близько 20 тисяч.

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