Україна повернула ще чотирьох викрадених росіянами дітей

Повернення викрадених дітей

Благодійна організація Save Ukraine повідомляє, що ще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернуто в Україну.

Дітям від 0 до 16 років. Усі вони зараз у безпеці в одному з наших центрів. Поширити

Там зазначають, що наразі триває 15 рятувальна місія. На сьогодні фонд повернув з окупації та території Росії в Україну вже 235 дітей.

Засновник Save Ukraine розповів про роботу фонду

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв’ю Online.UA розповів, що Save Ukraine не є єдиним фондом, який працює над поверненням дітей, але, мабуть, вони повернули найбільше дітей.

Наш фонд повернув уже майже 230 дітей, які були депортовані, викрадені, примусово переміщені з окупованих територій, із території Росії. До речі, 64 дитини з цих майже 230 — це діти-сироти, які були або викрадені, або примусово переміщені, або знаходилися в сімейних формах виховання чи прийомних сім’ях, або під опікою. Поширити