Україна повернула ще чотирьох викрадених росіянами дітей

Команда Save Ukraine 2 лютого повернула з тимчасово окупованих Росією територій чотирьох українських дітей.
Повернення викрадених дітей
Благодійна організація Save Ukraine повідомляє, що ще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернуто в Україну.
Там зазначають, що наразі триває 15 рятувальна місія. На сьогодні фонд повернув з окупації та території Росії в Україну вже 235 дітей.
Засновник Save Ukraine розповів про роботу фонду
Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв’ю Online.UA розповів, що Save Ukraine не є єдиним фондом, який працює над поверненням дітей, але, мабуть, вони повернули найбільше дітей.
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