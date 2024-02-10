З російської окупації повернули дитину, яка два роки не бачила батьків

На підконтрольну Україні територію повернули дівчинку, яка на момент вторгнення РФ перебувала у бабусі та дідуся в Запорізькій області.

З окупації повернули ще одну дитину

Мінреінтеграції повідомляє, що у грудні 2023 року до них звернулася жінка на ім’я Марія. Вона просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.

На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано. Поширити

Після смерті бабусі, матір звернулася по допомогу. Після майже двох років родина знову об’єдналася.

Повернення відбувалося в межах проєкту «Шлях додому».

Завдяки спільним зусиллям з «Українською мережею за права дитини» в межах проєкту вже вдалося повернути 56 дітей.

Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро: 16-48.

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.